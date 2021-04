Erste Runde im See : Anbaden: Erstmal wieder ins Schwimmen „reinkommen“

Schwimmbäder sind Corona-bedingt in der Regel dicht. Entsprechend dürften viele Menschen zum Start der Badesaison im Freien etwas aus der Übung gekommen sein. Wichtige Tipps fürs Anbaden.

Bad Nenndorf | Auf den ersten Schwimmrunden im See oder Freibad lässt man es lieber etwas ruhiger angehen. „Wir warnen davor, die Kräfte zu überschätzen“, sagt Achim Wiese von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Das gilt insbesondere in diesem Jahr, weil die Schwimmhallen den Winter über aufgrund der Corona-Pandemie in aller Regel dicht waren. „Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.