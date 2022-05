Krankheiten : Affenpocken-Vorkommen in Tieren - wie groß ist die Gefahr?

Eine Sorge bei den derzeit auftretenden Affenpocken ist, dass das Virus auch in Europa ins Tierreich gelangt. Dann könnten immer neue Ausbrüche beim Menschen die Folge sein. Wie groß ist die Gefahr?

Ein dauerhaftes Vorkommen von Affenpocken in Tieren ist laut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Europa sehr unwahrscheinlich. „Es ist fraglich, ob es in Europa überhaupt Tierspezies gibt, die als geeignete Reservoirwirte in Frage kommen“ schreibt das für Tiergesundheit zuständige Bundesforschungsinstitut. Dennoch müsse die weitere Entwicklung beobac...

