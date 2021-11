Anzeige: Zahnexperten Dr. Pillich : Achtung: Taschenkontrolle!

Die Zahnexperten Dr. Pillich sind spezialisiert auf frühzeitige Erkennung von Erkrankungen des Zahnhalteapparates, indem sie den Zahnfleischtaschen besondere Aufmerksamkeit widmen. Ein Erfolgsrezept dabei: Teamwork!

10. November 2021, 00:00 Uhr

Pinneberg | Taschen sind praktisch und oft vollgepackt mit nützlichen Dingen. Zahnfleischtaschen bilden da allerdings die Ausnahme, denn in ihnen finden Zahnärzte oft nur eins: Bakterien, die im schlimmsten Fall eine Parodontitis auslösen können. Der renommierte Pinneberger Zahnarzt Dr. med. dent. Maik Georg Pillich erklärt gemeinsam mit seinem Team, wie sich harmloser Zahnbelag unbemerkt zu einer Parodontitis entwickeln kann – und wie andersherum die Zahngesundheit erhalten oder wiederhergestellt wird.

So wird aus einer Entzündung eine Zahnfleischtasche

Auf unseren Zähnen bildet sich aus Bakterien, Speichel und Nahrungsresten Zahnbelag, der sich am Zahnfleischrand sammelt. Wird dieser sogenannte Biofilm nicht regelmäßig durch effektives Putzen entfernt, kann sich das Zahnfleisch entzünden und anschwellen, sodass sich am Zahnfleischrand zunächst ein kleiner Spalt bildet – die Vorstufe einer Zahnfleischtasche. „Wenn wir jetzt eingreifen und den Belag professionell entfernen, können wir Schlimmeres in den meisten Fällen verhindern“, weiß der Pinneberger Zahnarzt Dr. med. dent. Maik Georg Pillich, M.Sc. M.Sc. (DGI). Werden die bakteriellen Störenfriede aber nicht entfernt, kann es ganz schön brenzlich werden für die Zahngesundheit: Denn solche Zahnfleischtaschen bieten den perfekten Lebensraum für Bakterien um sich zu vermehren und die Entzündungsreaktion unbemerkt immer weiter voranzutreiben.

Wie werden Zahnfleischtaschen behandelt?

„Erkennen wir in den Vorsorgeuntersuchungen so eine Tasche, entscheidet die Tiefe über die weitere Behandlung“, erklärt Zahnarzt Lutz Häußermann. Als Hilfsmittel zur Früherkennung von verändertem Zahnfleisch ist der Parodontale Screening Index, kurz: PSI, der aktuelle Goldstandard. „Das ist eine Art Lineal mit Längenmarkierungen, mit der wir vom Rand des Zahnfleisches bis zum Boden der Tasche messen“, so der erfahrene Zahnarzt. Wird bei dem Schnelltest festgestellt, dass die Taschentiefe das gesunde Maß übersteigt, ist das meist ein deutliches Warnzeichen, dass sich eine Parodontitis entwickelt hat. Und bleibt so eine Entzündung des Zahnbettes unbehandelt, droht nicht nur Zahnverlust, auch das Risiko einer lebensbedrohlichen Herzkrankheit, eines Schlaganfall‘s und einer Diabeteserkrankung erhöht sich deutlich.

Bestätigt sich die Verdachtsdiagnose Parodontitis, wird die Anzahl der zu behandelnden Zahnfleischtaschen an die Krankenkasse übermittelt. Sobald der genehmigte Behandlungsplan vorliegt, erfolgt eine zunächst patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung sowie ein Aufklärungs- und Therapiegespräch. „In einer weiteren Sitzung beginnen wir dann mit der antiinfektiösen Therapie: Dabei werden harte und weiche Beläge sowie entzündetes Gewebe sorgfältig entfernt – in ganz schweren Verläufen kann eine chirurgische Therapie angeraten sein“, weiß Zahnarzt Fabian Herkenrath.

Nach frühestens 3 Monaten kommt der Patient zu einer Kontrolle zu Dr. Pillich und seinem Team. Im Anschluss erfolgt die unterstützende Parodontitistherapie (UPT). Das ist ein engmaschiges Nachsorgeprogramm, um den Therapieerfolg nachhaltig zu sichern und ein Fortschreiten der chronischen Erkrankung frühzeitig zu erkennen.

Neue Richtlinie: gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Nachsorge

Lange waren Kassenpatienten zahlreiche Maßnahmen vorenthalten, die für eine erfolgreiche Therapie von Erkrankungen des Zahnhalteapparates dringend erforderlich sind. Im Juli dieses Jahres ist eine Neuerung in Kraft getreten, die den jahrelangen Stillstand in der ­Parodontitistherapie beendet und eine neue Grundlage für eine umfassende Versorgung schafft. Mit der neuen PAR-Richtlinie haben gesetzlich Versicherte zum Beispiel erstmals einen verbindlichen Anspruch auf eine strukturierte Nachsorge: Anders als bisher werden die Kosten für die unterstützende Parodontitistherapie bis zu drei Mal im Jahr und mindestens zwei Jahre nach Behandlungsplanung übernommen.

Aber da die Parodontitis eine Erkrankung ist, die nur individuell behandelt werden kann, ist es trotzdem möglich, dass bestimmte Leistungen auch weiterhin nicht von der Kasse übernommen werden. Dazu gehört nach wie vor die Behandlung von Entzündungen an Implantaten oder Weichgewebskorrekturen. „Sollten solche Leistungen notwendig werden, informieren wir unsere Patienten wie gewohnt rechtzeitig darüber“, erklärt Dr. Pillich.

Über die Praxis Zahnexperten Dr. Pillich in Pinneberg In diesem Jahr feiern die Zahnexperten Dr. Pillich ihr 10-jähriges Praxisjubiläum. Nach Ihrem Umzug vor fünf Jahren befindet sich die Praxis nun im Herzen von Pinneberg und bietet Ihnen dort vollumfänglichen Service für Ihre Zähne: Neben der Parodontologie kennen sich die drei Zahnärzte Dr. med. dent. Maik Pillich M.Sc. M.Sc. (DGI), Lutz Häußermann und Fabian Herkenrath auch mit den Themen Wurzelkanalbehandlung, Kiefergelenkbeschwerden (CMD-Problematik), Alterszahnmedizin, ästhetische Zahnheilkunde, Implantologie und Oralchirurgie sowie hochwertigem Zahnersatz und Füllungen bestens aus. Unterstützt werden die drei Zahnärzte dabei von einem bestens ausgebildeten Team, das stets für reibungslose Abläufe sorgt.

Kontakt, Adresse, Öffnungszeiten Zahnexperten Dr. Pillich

Zahnexperten Dr. Pillich

Ebertpassage 4

25421 Pinneberg

E-Mail: info@zahnarzt-drpillich.de

Tel.: 04101-244 99

Web: www.zahnexperten-pi.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 8-19 Uhr

Freitag von 8 bis 13 Uhr

und nach Vereinbarung.