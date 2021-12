Teure Gans : Tipps und Alternativen für einen leckeren Weihnachtsbraten

An Weihnachten wird in vielen Haushalten Gänsebraten serviert. Die Gans wird in diesem Jahr allerdings knapp und teuer. Worauf Sie beim Kauf achten sollten und was es für Alternativen gibt.

16. Dezember 2021, 17:42 Uhr

Hamburg | Wer in diesem Jahr nicht auf seine Weihnachtsgans aus Deutschland verzichten möchte, sollte sich darauf einstellen, etwas tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Im Vergleich zum Vorjahr werden Gänse aus Deutschland mindestens 20 Prozent teurer sein, wie die Marktexpertin Mechthild Cloppenburg von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) der "Welt am Sonntag" mitteilte. Grund hierfür seien demnach knappere Tierbestände durch die Vogelgrippe sowie die Corona-Pandemie.



Da Gänse in Deutschland deutlich länger gemästet werden, müssen die hiesigen Landwirte auch in gewöhnlichen Jahren einen mindestens doppelt so hohen Verkaufspreis verlangen im Vergleich zu ihrer osteuropäischen Konkurrenz, berichtet das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Der Großteil des Fleisches, das zu den Festtagen auf den Tisch kommt, stammt daher ohnehin aus dem Ausland. Im vergangenen Jahr wurden laut "Statistischem Bundesamt" knapp 19.500 Tonnen Gänsefleisch importiert, davon ungefähr 97 Prozent aus Polen und Ungarn. 2923 Tonnen wurden 2020 in Deutschland produziert.

Deutsche Gänse sind mit einem Gewicht von fünf Kilogramm im Schnitt nicht nur deutlich schwerer als das Importfleisch, der Verbraucher kann sich hierbei auch auf höhere Haltungsstandards verlassen. Wir erklären, worauf Sie beim Kauf Ihres Weihnachtsbratens achten sollten und was kostengünstigere Alternativen zur Weihnachtsgans in diesem Jahr darstellen.

Hierauf sollten Sie beim Kauf der Weihnachtsgans achten

Anders als in anderen Ländern der EU ist das Stopfen und der Lebendrupf von Gänsen in Deutschland verboten. In Belgien, Ungarn, Frankreich, Bulgarien und Spanien dürfen die Tiere laut "Verbraucherzentrale" weiterhin durch Zwangsmast innerhalb weniger Wochen zur Schlachtreife gemästet werden, was zu krankhaften Lebervergrößerungen führt. Außerdem ist das Rupfen lebendiger Gänse in Ungar und Polen nach wie vor erlaubt. Die Verpackungsangaben "Keine Stopfmast" und "Kein Lebendrupf" können Ihnen im Supermarkt Aufschluss über die Haltungsbedingungen geben. Hingegen sind "bäuerliche Aufzucht" und "tiergerechte Haltung" keine geschützten Angaben. Haltungsform: Wem eine möglichst artgerechte Haltungsform ein Anliegen ist, der sollte in eine Bio-Gans investieren. Alternativ können Sie auch zu Fleisch greifen, das mit den Bezeichnungen "Freilandhaltung" oder "bäuerliche Freilandhaltung" versehen ist, rät die "Verbraucherzentrale". Auch die "extensive Bodenhaltung" stellt einen etwas höheren Standard im Vergleich zur Intensivtierhaltung dar.

Wem eine möglichst artgerechte Haltungsform ein Anliegen ist, der sollte in eine Bio-Gans investieren. Alternativ können Sie auch zu Fleisch greifen, das mit den Bezeichnungen "Freilandhaltung" oder "bäuerliche Freilandhaltung" versehen ist, rät die "Verbraucherzentrale". Auch die "extensive Bodenhaltung" stellt einen etwas höheren Standard im Vergleich zur Intensivtierhaltung dar. Lokal einkaufen: Wer das Gänsefleisch direkt vom heimischen Erzeuger oder Erzeugermärkten kauft, kann sich laut "Verbraucherzentrale" erhöhter Haltungsstandards sicher sein. Hier können Sie sich außerdem direkt nach der Herkunft und Haltung des Geflügels erkundigen.

Auch anderes Fleisch eignet sich für den Festtagsbraten

Wer beim Weihnachtsfest nicht auf Fleisch und einen Braten verzichten, aber nicht so viel Geld für eine Gans aufwenden möchte, kann auch zu anderen Fleischsorten greifen.

Wild : Das meist fettarme und mineralstoffreiche Fleisch von Wildtieren kann eine gute Alternative zum Gänsebraten darstellen. Auch hier sollte laut "Verbraucherzentrale" auf das Herkunftsland geachtet werden. Am sichersten kann man sich als Verbraucher beim Kauf von lokalen Jägern oder Forstämtern sein.

: Das meist fettarme und mineralstoffreiche Fleisch von Wildtieren kann eine gute Alternative zum Gänsebraten darstellen. Auch hier sollte laut "Verbraucherzentrale" auf das Herkunftsland geachtet werden. Am sichersten kann man sich als Verbraucher beim Kauf von lokalen Jägern oder Forstämtern sein. Geflügel: Wer an Weihnachten nicht auf Geflügel verzichten möchte, hat mit Putenfleisch eine deutlich günstigere Alternative zur Gans. Die Pute ist in diesem Jahr auch deutlich leichter erhältlich als Gans, wie der Landwirt Wachtendorf aus Immer im Landkreis Oldenburg der Neuen Osnabrücker Zeitung berichtete. Als weitere, aber nicht ganz so kostengünstige Alternative nennt er die Ente.

Alternativen für ein fleischloses Fest

Auch ohne tierische Produkte lässt sich ein Weihnachtsbraten zaubern. In vielen Geschäfte wird mittlerweile veganer "Gänsebraten" aus Tofu angeboten. Beim Kauf von Fertigprodukten sollten Sie allerdings auf die Zutatenliste achten, wie das "Bundeszentrum für Ernährung" (BZfE) rät. Gesunde Fleischalternativen sollten demnach wenige Zusatzstoffe enthalten und möglichst naturbelassen sein. Am besten für die Gesundheit und auch für das Klima ist es, den veganen Braten selbst und mit wenig verarbeiteten Lebensmitteln herzustellen. Hierfür eignen sich laut "Assmann- Stiftung für Prävention" neben Natur-Tofu beispielsweise auch Seitan, Hülsenfrüchte und Nüsse.