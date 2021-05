Alltagsfrage: Aus dem Sport : Warum ist ein Marathon genau 42,195 Kilometer lang?

42,195 Kilometer – woher stammt diese unrunde Marathon-Distanz? Hier klären wir diese Alltagsfrage auf.

Flensburg | Wer sportlich an seine Grenzen gehen will und sich an einem Marathon versucht, der muss sich auf eine Laufdistanz von genau 42,195 Kilometern einstellen. Nicht mehr und nicht weniger, so hat es der internationale Leichtathletik-Verband seit 1921 festgelegt. Doch die Geschichte zum Hintergrund der Marathonstrecke beginnt viele Jahrhunderte eher. Den...

