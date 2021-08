Resistent gegen Klimastress : Warum Winzer auf neue Rebsorten umsteigen

Erst Dürre, dann zu viel Regen: Winzer müssen ständig auf klimatische Wirren reagieren. Auch deshalb suchen Forscher nach neuen Züchtungen - nach Rebsorten, die widerstandsfähig gegen Krankheiten sind und sich im Klimawandel behaupten.

Bechtheim | Nach drei trockenen Jahren macht den Winzern in diesem Jahr die große Feuchtigkeit zu schaffen. Bei vielen wächst die Sorge, dass die Ausschläge in die eine wie die andere Richtung zunehmend extrem werden. „Der Klimawandel ist eine große Herausforderung“, sagt die rheinhessische Winzerin Janine Brüssel in Bechtheim (Kreis Alzey-Worms). In den heiße...

