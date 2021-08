Wie am Mittelmeer : Rezept für Antipasti-Nudelsalat

Für Antipasti-Fans, die auch auf Pasta abfahren, ist dieses Rezept von Food-Bloggerin Julia Uehren genau richtig. Sie bringt beides in einem Salat zusammen - je nach Aufwand auch als schnelle Nummer.

Köln | Ich bin ein großer Antipasti-Fan und ich liebe Pasta. Perfekt also, wenn beides zusammenkommt - wie in diesem Nudelsalat. Dafür habe ich Zucchini, Aubergine, Paprika und Champignons in einer Grillpfanne angebraten, anschließend kommen sie in eine Marinade aus Olivenöl, Balsamico, Knoblauch, Fenchelsamen und Kräutern. Wem das zu aufwendig ist, de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.