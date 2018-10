Giftig oder nicht? : Leserquiz: Wissen Sie, welche Pilze ins Körbchen dürfen?

Jetzt geht es wieder ab an die Pilze. Testen Sie hier Ihr Sammler-Wissen, bevor Sie in den Wald stiefeln.

von Ankea Janßen

08. Oktober 2018, 21:35 Uhr

Hamburg | Vor allem im Herbst wollen Pilz-Sammler wieder ihre Körbe füllen. Zwar wird es in diesem Jahr durch den trockenen Sommer im Norden weniger zu finden geben, aussichtslos ist die Lage aber nicht. "Am liebsten mögen Pilze eine langanhaltende Bodenfeuchtigkeit", sagt Peter Karsch, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Wenn es über einen längeren Zeitraum mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter und ausreichend Taubildung am Morgen gebe, würden auch im Hamburger Raum und in Schleswig-Holstein die Pilze noch bis November sprießen.

Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn nicht jedes Fundstück ist auch genießbar. Besonders gefährlich ist zum Beispiel der Grüne Knollenblätterpilz, der schnell mit anderen Pilz-Arten wie Täublingen oder Champignons verwechselt werden kann. Er enthalte das Gift Amatoxin, das zu schweren Leberschäden und im schlimmsten Fall zum Tod führen kann.



