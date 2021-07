Biontech/Pfizer : Ostsee-Urlaub Impfstation: Impfangebot in Vorpommern startet

Sommer am Strand, Impfen unterwegs : Urlauber an der Ostsee können sich nun vor Ort in ihren Ferien impfen lassen.

Greifswald | In Vorpommern können sich jetzt auchUrlauber und Besucher gegen Corona impfen lassen. Wie ein Sprecherdes Landkreises Vorpommern-Greifswald am Donnerstag erläuterte,bietet der Landkreis solche Impfungen in Zinnowitz und Heringsdorfauf der Ostseeinsel Usedom sowie in den Impfzentren in Greifswald undPasewalk an. Extra-Impfaktionen in Heringsdorf ...

