Skandal um Wilke-Wurst immer größer : Großhändler erfährt erst aus Medien von Rückruf – und startet eigenen

Der Großhändler "igro – Schmidt GmbH" hat ebenfalls erst aus der Presse von dem Skandal um die Wilke-Wurst erfahren.

Avatar_shz von Christian Ströhl

06. Oktober 2019, 10:32 Uhr

Norden | "Wichtig! Aus der aktuellen Presse haben wir erfahren, dass gegen die Firma Wilke ein Rückruf aller Produkte gestartet wurde", steht in roten Lettern auf der Homepage des Großhändlers "igro" aus Norden. Nun hat die Firma ebenfalls einen umfassenden Rückruf von Fleisch- und Wurstprodukten gestartet, die aus der Herstellung von Wilke-Wurst stammen. Die betroffenen Artikel sollten auf keinen Fall verzehrt werden. Hier können Sie nachlesen, um welche Produkte es sich handelt.

Zwei Todesfälle durch Listerien

In Wilke-Produkten waren mehrfach Listerien nachgewiesen worden. Die Keime können für Personen mit schwachem Immunsystem lebensgefährlich sein. Die Behörden verwiesen auf eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts (RKI), aus dem sich ein unmittelbarer Zusammenhang zu zwei Todesfällen in Südhessen herstellen lasse. Zudem gibt es 37 Krankheitsfälle, die möglicherweise mit Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stünden. Diese Zahl habe sich auch nach einem Aufruf der Verbraucherorganisation foodwatch an mögliche weitere Betroffene, sich zu melden, nicht erhöht.

Foodwatch fordert Klarheit für Verbraucher

Die Verbraucherorganisation foodwatch fordert die Behörden auf, die Verbraucher umfangreich über die betroffenen Produkte aus der Herstellung des nordhessischen Betriebs und die Verkaufsstellen zu informieren. Das Krisenmanagement des Landkreises und des Regierungspräsidiums als zuständige Stellen sei katastrophal, sagte ein Sprecher am Samstag in Berlin. Die Verantwortlichen seien völlig überfordert mit der Situation. Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) müsse den Fall an sich ziehen.