Rat vom Sternekoch : Keine Experimente beim Weihnachtsessen

Kartoffelsalat statt Kaviar. Beim Festtagsmenü rät Sternekoch Alexander Herrmann, lieber auf Bewährtes zu setzen. Denn beim Kochen an Weihnachten ist ein Aspekt aus seiner Sicht besonders wichtig.

Baierbrunn | An den Festtagen planen viele Menschen ganz besondere Menüs. Sternekoch Alexander Herrmann hält das nur bedingt für eine gute Idee. Man müsse schon in der Stimmung sein, sich darauf einzulassen, sagt Herrmann im Interview der „Apotheken Umschau“ (Heft 12/21). Sonst ist sein Rat: „Bleiben Sie an diesen Tagen bei dem, was die Familie immer gerne gegesse...

