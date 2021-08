Bund-Länder-Beschluss : Impfen und „3G“: Der Corona-Alltag im Herbst

Nach relativ entspannten Sommerwochen gehen die Corona-Zahlen wieder hoch. Die Politik appelliert an die Bürger, sich auch als Schutz für alle impfen zu lassen - und macht klar: Ohne Impfung wird es schwieriger.

Berlin | Es heißt so wie ein recht alter Mobilfunkstandard. Doch jetzt wird das Kürzel „3G“ für Millionen Bürger zur aktuellen Formel für den Corona-Alltag im Herbst: Geimpft, genesen, getestet bedeuten diese drei „G“. Sie zeigen, dass man ein vermindertes Risiko hat, das Virus weiter zu verbreiten - zu belegen per Nachweis auf dem Handy oder auf Papier. An...

