Kälteempfindliches Gemüse : Kühlschrank-Lagerung? Wie Gurken länger knackig bleiben

Nicht jedes Gemüse gehört in den Kühlschrank. Die Gurke verliert dort schnell ihren Geschmack. Doch es gibt einen guten Tipp.

Düsseldorf | Gurken gehören nicht in den Kühlschrank. Denn ist es ihnen zu kalt, verlieren sie ihren Geschmack. Gurken werden dann wässrig und matschig. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin. Acht bis 15 Grad wären optimal für sie. Doch im Sommer ist das nur in kühlen Lagerräumen zur Nordseite möglich. Alternativ kann man die Gurke dann daher doch in den...

