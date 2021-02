Werbung für Junkfood : Foodwatch: Top-Influencer animieren Kinder zur ungesunden Ernährung

Die Industrie setze gezielt auf Influencer, um bei Kindern ungesunde Produkte zu vermarkten, prangert Foodwatch an.

Berlin | Die junge Youtuberin Viktoria verkündet lauthals im Tonfall einer besten Freundin eine Überraschung für „ihre beste Freundin“. Sie blickt so aufgeregt in die Kamera ihres Smartphone als sei es ihr Geburtstag und alle Follower eingeladen, an dem kleinen ...

