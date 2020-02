Symptome, Verlauf, Schutz : Coronavirus: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Das Coronavirus breitet sich weltweit aus, auch in Deutschland. Die wichtigsten Informationen zu Symptomen und Tipps zum Schutz im Überblick.

27. Februar 2020, 11:41 Uhr

Flensburg | Der Erreger der Lungenkrankheit war zuerst im Dezember in der zentralchinesischen Stadt Wuhan aufgetreten. Seitdem sind in Festlandchina nach offiziellen Angaben mittlerweile mindestens 2600 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem neuen Virus namens Covid-19 gestorben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts müsse mit einem weiteren Import von Coronavirus-Fällen nach Deutschland gerechnet werden. Zudem seien zusätzliche Übertragungen und Ausbrüche innerhalb der Bundesgrenzen möglich.

Coronavirus: Was sind die Symptome?

Das Coronavirus kommt bei den Symptomen einer Erkältung nahe. Teilweise haben Infizierte auch keine Symptome bemerkt. Außerdem sind Fieber, Husten und Atemprobleme möglich, die auch bei einer echten Grippe auftreten können. Bei schwereren Verläufen kann das Coronavirus zu einer Lungenentzündung führen. Gefährlich ist das Virus vor allem für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Vorerkrankungen und alte Menschen.

Wie kann ich mich vor dem Coronavirus schützen?

Eine Coronavirus-Imfpung gibt es derzeit nicht und wird noch viele Monate auf sich warten lassen. Um die Ausbreitung der Krankheit auszubremsen raten Experten zu den gewöhnlichen Hygienemaßnahmen, die Menschen in Zeiten der Grippewelle ohnehin beachten sollten. Dazu zählen unter anderem:

regelmäßiges, häufiges und sorgfältiges Händewaschen – mindestens 20 Sekunden mit Seife bis zum Handgelenk

Desinfektionsmittel verwenden

nur mit gewaschenen Händen ins Gesicht fassen.

Kann ich trotz Coronavirus in den Urlaub?

Das hängt vom Reiseziel und der Reisegruppe ab. Menschen aus den oben genannten Risikogruppen sollten Reisen in akut vom Coronavirus betroffene Regionen zumindest überdenken oder mit einem Arzt oder dem Gesundheitsamt besprechen. Aktuelle Reisewarnungen veröffentlicht das Auswärtige Amt direkt im Internet.

