„Ökotest“ : Bei Haferdrinks gibt es (fast) nichts zu meckern

Obwohl Kunden und selbst der Duden von Hafermilch sprechen, dürfen Hersteller sie nicht so nennen. Dabei ist sie in aller Munde. Die Tester der Zeitschrift „Ökotest“ wollten wissen, was in ihr steckt.

Frankfurt/Main | Ob im Kaffee, im Müsli oder im Teig - in vielen Bereichen ersetzt die klimafreundliche Hafermilch die klassische Kuhmilch. Doch was steckt in der Milch, die keine ist? Hauptsächlich Gutes, fand die Zeitschrift „Ökotest“ (Ausgabe 11/2021) heraus. Von 32 getesteten „Hafer“- oder „Haferdrink“-Marken (zwischen 95 Cent und 2,65 Euro pro Liter) haben all...

