In allen Bundesländern : Achtung, Schimmelpilze: Drogeriemarkt dm ruft Bio-Reis zurück

In dem Bio-Produkt von dm könnten erhöhte Aflatoxin-Gehalte vorliegen, die den Schimmelpilzen zuzuordnen sind.

von dpa

14. Dezember 2018, 17:22 Uhr

Karlsruhe | Der Drogeriemarkt dm ruft "dmBio Langkorn Reis Natur" zurück. Betroffen sei Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 26.10.2019 und 23.11.2019, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es sei nicht ausgeschlossen, dass in den Produkten erhöhte Aflatoxin-Gehalte vorliegen. Aflatoxine sind Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Kunden können die Packungen ungeöffnet oder angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis werde erstattet.

