Heiß und kalt : Abhärtung für Körper: Nicht in Temperaturkomfortzone bleiben

Kalt abduschen am Morgen oder in der Sauna schwitzen: Das soll den Körper widerstandsfähiger gegen Infekte machen. Ist da was dran?

Berlin | Der auf Naturheilkunde spezialisierte Mediziner Andreas Michalsen würde nach eigenen Worten allen Menschen raten, Kalt-Warm-Duschen, Saunagänge oder Kneipp-Anwendungen wie das Wassertreten zu machen. Solche Kalt- und Warmreize seien ein Stressor für den Körper, wie Sport zum Beispiel auch. „Das heißt, der Körper wird trainiert und passt sich an“, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.