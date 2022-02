Politik : 4787 Corona-Neuinfektionen in MV: Inzidenz leicht gestiegen

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag 4787 Corona-Neuinfektionen registriert worden - und damit deutlich mehr als genau eine Woche zuvor. Am Dienstag vergangener Woche waren es 564 Fälle weniger. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock weiter mitteilte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht. Mit 1356,0 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen meldete das Lagus ein Plus von 21,4.

Der Wert für Mecklenburg-Vorpommern lag damit weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mit 1441,0 angab - erneut ein Höchststand. Die nach Altersgruppen höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern wies das Landesamt erneut für die 6- bis 11-Jährigen aus - der Wert lag bei 4282. Für die besonder...

