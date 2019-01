Anzeige : „Energiebündel gesucht“: Ausbildung bei der Energieversorgung Sylt

Angehende Anlagenmechaniker, Elektroniker sowie Kaufleute können sich ab sofort für eine Lehrstelle auf Schleswig-Holsteins Lieblingsinsel bewerben.

von Julia Gohde

21. Januar 2019, 04:58 Uhr

Sylt | Sie versorgen die Insel mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und kennen jede noch so kleine Straße wie ihre Westentasche: Das Team der Energieversorgung Sylt (EVS) sorgt schon seit 125 Jahren dafür, dass alle Inselfreunde - ob Einwohner oder Besucher - zu jeder Zeit problemlos den Wasserhahn aufdrehen und den Toaster beim Frühstück an die Steckdose anschließen können. Jetzt sind die „Spannungsmacher“ auf der Suche nach Verstärkung: vier Ausbildungsplätze in drei Berufen sind noch frei und warten auf wissbegierigen Nachwuchs. Wer einen mittleren Schulabschluss hat oder diesen im Sommer erlangt, hat gute Chancen, bei der EVS Fuß zu fassen - und zukünftig zur Lebensqualität auf der Insel beizutragen.

Die Ausbildungsberufe bei der Energieversorgung Sylt in der Übersicht

Ausbildung zum Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d) Ausbildungsdauer: Dreieinhalb Jahre

Typische Aufgaben und Arbeitsgebiete: Die angehenden Elektroniker sind für die elektronische Ausstattung von Gebäuden zuständig. Sie kümmern sich um Stromversorgung und Beleuchtungsanlagen und installieren Anlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik wie z.B. Klimaanlagen und Heizungssysteme.

Fester Bestandteil der Ausbildung ist die Kooperation mit der Ausbildungsstätte Elektro Bau Sylt: Die Azubis lernen so während ihrer Lehre gleich zwei Betriebe kennen und begleiten Elektro Bau Sylt aktiv auf Baustellen und bei Kunden.

Die Stellenausschreibung im Detail gibt es auf jobs.sh

Ausbildung zum Anlagenmechaniker, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d) Ausbildungsdauer: Dreieinhalb Jahre

Typische Aufgaben und Arbeitsgebiete: Die Auszubildenden arbeiten in der Klempnerei, einem Installationsbetrieb oder bei einem Heizungs- und Klimaanlagenbauer. Sie lernen, Heizungs- und Belüftungsanlagen sowie Sanitär- und Sparanlagen zu installieren und zu warten. Mögliche Schwerpunkte der Ausbildung sind Wassertechnik, Lufttechnik, Wärmetechnik und Umwelttechnik.

Fester Bestandteil der Ausbildung ist die Kooperation mit der Ausbildungsstätte Firma Heinz Tesch Sanitär und Heizungstechnik: Die Azubis lernen so während ihrer Lehre gleich zwei Betriebe kennen und begleiten die Firma Heinz Tesch aktiv auf Baustellen und bei Kunden.

Die Stellenausschreibung im Detail gibt es auf jobs.sh

Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) Ausbildungsdauer: Drei Jahre

Typische Aufgaben und Arbeitsgebiete: Bürokommunikation, Organisation, Rechnungswesen, Buchführung, Personalverwaltung, Kundenbetreuung.

Feste Bestandteile der Ausbildung sind insbesondere Büro- und Geschäftsprozesse. Organisationstalente, die gerne bürowirtschaftliche Abläufe koordinieren und organisieren, können hier ihre Stärke zeigen bzw. diese Fähigkeit in der Ausbildung entwickeln. Außerdem lernen die Azubis alle Prozesse kennen, die für die Arbeit mit Kunden und Partnern wichtig sind - von der Auftragsbearbeitung über die Materialbeschaffung bis hin zur kaufmännischen Steuerung.

Weitere Wahlqualifikationen sind z.B. Marketing und Vertrieb, Einkauf und Logistik oder Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement.

Die Stellenausschreibung im Detail gibt es auf jobs.sh

Energieversorgung Sylt

In allen drei Ausbildungsberufen werden die Azubis durch die Kombination von Praxis und Theorie fit für ihren jeweiligen Beruf gemacht. Ein bis zwei Mal in der Woche besuchen sie die Berufsschule, die übrige Zeit verbringen sie in ihrem Lehrbetrieb, wo sie an der Seite ihrer Mentoren und Ausbildungsbetreuer in die täglichen Aufgaben hineinwachsen. Das Wichtigste, das die Bewerber/innen mitbringen sollten, ist ein mittlerer Schulabschluss sowie ein generelles Interesse an Zahlen, Technik und gute Kenntnisse in der deutschen Rechtschreibung.

In typisch norddeutscher Manier wird dann nicht lang geschnackt - es geht nach Ausbildungsstart gleich ran an die Arbeit. Die angehenden Elektroniker und Anlagenmechaniker und ihre Kollegen/ Kolleginnen kommen morgens um 7 Uhr zusammen - der Meister nimmt dann die Einteilung vor: Wer erledigt heute welchen Auftrag? Ist alles geplant, geht jedes Team ins Lager und packt genau das Material in den Bus, das es im Laufe des Tages benötigt. Im Schnitt erledigt jedes Team pro Tag drei bis vier Aufträge, gearbeitet wird immer zu zweit. Um 16:30 Uhr schließlich stehen alle Dienstfahrzeuge wieder auf dem Hof. Das übrige Material wird ausgelagert, der letzte Schluck aus der Wasserflasche getrunken - Feierabend.

Energieversorgung Sylt

Die Vorteile als Auszubildende/r bei der Energieversorgung Sylt auf einen Blick 30 Urlaubstage

Geregelte Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche

Vergütung nach Tarif: TV-V bzw. TVAÖD

Fahrtkostenzuschuss für die Fahrt zur Berufsschule sowie für die Lehrlinge vom Festland für das Bahnticket

Große Chance auf Übernahme nach der Ausbildung

Außerdem verfügt die EVS über vereinzelte Wohnungen auf Sylt und unterstützt so Nicht-Insulaner, die Schwierigkeiten haben bei der Suche nach einer Bleibe auf Sylt.

Über die Energieversorgung Sylt

Die Heimatverbundenheit zu ihrer Insel ist es, die das Team der Energieversorgung Sylt antreibt. „Wir sind Sylter - mit Leib und Seele“ sagt das Traditionsunternehmen über sich selbst. So ist es auch nur konsequent, dass die EVS Sylt sicher, nachhaltig und umweltfreundlich mit Strom, Erdgas, Wärme und Wasser versorgt und Erneuerbare Energien eine große Rolle spielen. Wer an einer Ausbildung interessiert ist, kann sich ab sofort bewerben. Ansprechpartner Jörg Jansen ermutigt den Nachwuchs: „Unsere Kollegen und das Arbeitsklima sind unser größtes Plus. Wer einmal bei uns war, will so schnell nicht wieder weg“

Energieversorgung Sylt

Jetzt noch die Chance auf einen Ausbildungsplatz 2019 sichern Bewerbungsunterlagen : Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse Die Bewerbung entweder direkt hochladen bei jobs.sh

entweder direkt hochladen bei jobs.sh Oder per E-Mail an : personal@energieversorgung-sylt.de

: personal@energieversorgung-sylt.de Oder postalisch an : Energieversorgung Sylt GmbH, Friesische Str. 53, 25980 Sylt/Westerland

: Energieversorgung Sylt GmbH, Friesische Str. 53, 25980 Sylt/Westerland Ansprechpartner bei Fragen: Jörg Jansen (Joerg.Jansen@Energieversorgung-Sylt.de)

Alle Informationen zur Energieversorgung Sylt als Arbeitgeber, den drei Ausbildungsberufen und offenen Stellen sind unter jobs.sh und Energieversorgung-Sylt.de zu finden.