Anzeige „Wirtschaft erleben“ am 15. Mai : Einladung: Hinter den Kulissen von „Zahnmedizin im Zentrum“ in Böklund

Die Veranstaltung ist kostenlos. Hier geht's zur Anmeldung.

24. April 2018, 04:39 Uhr

Der Gang zum Zahnarzt ist für viele ein unangenehmer Eintrag im Terminkalender. Am 15. Mai jedoch haben sh:z-Leser die Mögliichkeit, eine Praxis aus anderer Perspektive als vom Behandlungsstuhl aus kennenzulernen. Im Rahmen der Serie „Wirtschaft erleben“ bietet sh:z das medienhaus regelmäßig interessante und ungewöhnliche Einblicke in Unternehmen aus der Region. Dieses Mal laden die Schleswiger Nachricht ein in das zahnmedizinische Versorgungszentrum „zahnmedizin im zentrum“. Der Praxisstandort in Böklund öffnet seine Türen.

Über „zahnmedizin in zentrum“

An insgesamt vier Standorten deckt das Team von „zahnmedizin im zentrum“ nahezu alle Aspekte der modernen Zahnheilkunde ab. Die 13 Zahnärztinnen und Zahnärzte widmen sich allen Fragestellungen der Zahnheilkunde - von den bildgebenden Verfahren in der Erstaufnahme über zahnerhaltende Maßnahmen bis hin zu komplexen Maßnahmen.

Am 15. Mai 2018 um 17 Uhr kann der Praxisstandort besichtigt werden. Das Team nimmt sich Zeit für die Fragen aller Interessenten, die Einblicke in einige zahnmedizinische Themen bekommen möchten, für die während der normalen Behandlung oft keine Zeit bleibt. So geht es zum Beispiel um die kieferorthopädische Behandlung mit Zahnspangen, moderne Methoden zur Wurzelkanalbehandlung und das Ersetzen von einem oder mehreren Zähnen mittels Implantaten.

