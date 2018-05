Gejammer und Gemecker im Netz : Das „Mi mi mi“ geht auf die Nerven

Online klingen viele so, als wollten sie einfach mal wieder von Mutti auf den Arm genommen werden, findet Steffen Voß.

von shz.de

05. Mai 2018, 12:07 Uhr

Die Bahn ist zu spät. Das Wlan geht nicht. Der Techniker kommt nicht. Das Paket liegt beim Nachbarn. Das Netz ist zu schlecht. Der Politiker ist doof. Der Tatort ist öde. Die Firma liefert nicht. Berlin stinkt. In Hamburg regnet es und auf Mallorca ist es zu warm. Das Internet ist voller Gemecker.

Ich weiß nicht, warum das so ist. Und mir geht das mittlerweile auf die Nerven. Ich gebe zu, ich habe das auch gemacht. Auch ich habe meinen Frust ins Internet geschrieben – gerade wenn ich mal wieder in einer Hotline hing oder die Bahn nicht rechtzeitig kam. In dem Moment hat man Zeit und man fühlt sich hilflos. Also schreibe ich einen zynischen Kommentar auf Twitter oder Facebook und schon geht es mir besser. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und manchmal

müssen sich dann zumindest die Social-Media-Teams auch um mich kümmern und mich trösten. Es ändert aber meistens nichts: Ich steh' dann immer noch auf dem Bahnhof oder hänge in der Hotline.

Was ist denn das für eine Art? Dieses welt-öffentliche Gejammer und Gemecker, das keinem etwas bringt, aber alle die es lesen müssen auch noch mit hinein zieht. Geteiltes Leid ist multipliziertes Generve! Es ist ja nicht so, als wären wir tatsächlich alle solche Meckerpötte. Ich kenn doch die meisten Leute, denen ich folge. Im echten Leben sind das doch alles gestandene Leute, denen man nicht ständig das Händchen halten muss. Aber online klingen viele, als wollten sie einfach mal wieder von Mutti auf den Arm genommen werden.

Es wird wirklich Zeit, dass künstliche Intelligenz so weit entwickelt ist, dass sie uns berät, wenn wir etwas schreiben. Wenn dann jemand sagt: „Siri, schreib ins Internet: Die Bahn kommt schon wieder zu spät. Wahrscheinlich liegt es an einem ihrer vier größten Probleme: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Genervter Smilie.“ Und Siri dann antwortet: „Ich habe verstanden: ‚Mi mi mi‘. Soll ich das so absenden?“ Ich glaube, das Internet wäre dann ein besserer Ort.