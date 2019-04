Anzeige : Dänischer Lifestyle hautnah: Vielseitiger Ostseeurlaub an der Aarhusküste

Das Zentrum des Landes rund um Dänemarks zweitgrößte Stadt Aarhus besticht sowohl durch Natur und Strand als auch maritimes Flair. Wo Historie auf moderne Kunst und Architektur trifft, gibt es einiger zu erleben.

von Levin Lange

16. April 2019, 05:48 Uhr

Aarhus | Aarhus ist der ideale Ausgangspunkt für einen vielfältigen Urlaub an der dänischen Ostsee. Strand, Meer und Sonne befinden sich hier quasi direkt vor der eigenen Haustür. Im Nachbarland Dänemark bietet die Region um die Küstenstadt Aarhus eine Urlaubsregion, die keine Wünsche offen lässt.

Aarhus – Kultur und Genuss

Museen oder architektonische Highlights? Konzerte oder Theater? Die Kulturhauptstadt von 2017 hält ein großes Repertoire an Aktivitäten für jeglichen Geschmack bereit! Bei einem Besuch des Kunstmuseums ARoS, des Prähistorischen Museums Moesgaard oder des Freilichtmuseums „Den Gamle By” (Die Alte Stadt) reist man durch Zeit und Raum oder ist hautnah dabei, wenn sich internationale Künstler in der größten Kultureinrichtung Nordeuropas – dem Musikhus – die Klinke in die Hand geben.

Für die gewisse Portion Action sorgt ein Ausflug in den „Tivoli Friheden“, den kleinen Vergnügungspark inmitten der Innenstadt. Hier findet sich Spaß für die ganze Familie. Die idyllische Innenstadt lässt aber auch Shopping- und Gourmetherzen höherschlagen. Vom Michelin-Restaurant bis zum Streetfood-Markt ist alles vertreten – so ist ein abwechslungsreiches Programm garantiert!

Küstenland - Strand und maritimes Flair

Weiße Sandstrände und flaches Wasser machen den Osten Jütlands zu einem wahren Badeparadies für kleine und große Wasserratten. Von hier ist es nicht weit bis zum nächsten gemütlichen Hafenstädtchen, wo man mit einem großen Softeis oder kühlem Bier entlang der Fischeboote schlendern kann. Darf es noch ein bisschen maritimer sein? Dann ist die Insel Samsø mit den schier endlosen Sandstränden genau das Richtige. Ein weiteres Highlight ist außerdem ein Besuch der Kulturinstitution FÆNGSLET (Das Gefängnis) in Horsens.

Djurs Sommerland

Parklandschaften - Spaß und Natur

Auf der nördlich von Aarhus gelegenen Halbinsel Djursland können gleich mehrere von Dänemarks beliebtesten Ausflugszielen besucht werden – vom actionreichen Djurs Sommerland über den tropischen Randers Regnskov bis zur Ree Park Safari. Der Nationalpark Mols Bjerge und die umliegende Region – auch bekannt als die „Speisekammer“ der Aarhusküste – überzeugen mit fantastischen Naturerlebnissen. Romantische Idylle liegt unterdessen in den Straßen von Ebeltoft in der Luft. Wer eine größere Stadt mit Natur und Fjord in unmittelbarer Nähe sucht, findet diese in Randers.

Land der Seen und Hügel

Auch Aktivurlaubern bietet die Aarhusküste viele Möglichkeiten. Insbesondere das Land der Seen und Hügel westlich der Aarhus Bucht ist die perfekte Kulisse für Outdoor-Fun jeder Art. Hier sind Flora und Fauna zum Greifen nahe, während man mit dem Kajak oder den Wanderschuhen die Umgebung auskundschaftet. Auch eine Segeltour auf dem Fluss Gudenå und ein Besuch des Himmelbjerget darf nicht fehlen. Am Abend sorgen traditionelle Leckereien in einem der historischen, königlichen Kros für das leibliche Wohl.

Historisches Land hautnah erleben

Wo Jütland seine ländliche Seite offenbart, geht es ein wenig ruhiger zu – trotzdem gibt es eine Menge zu erleben. Ein absolutes Muss: Zu Fuß, mit dem Rad oder auf dem Rücken eines Pferdes den Ochsenweg erkunden – ein alter Pilgerpfad, der durch ganz Dänemark führt. Dabei ist ein Abstecher in eine der ältesten Städte des Landes, Viborg, ein besonderes Ausflugsziel. Denn hier wartet der bekannte, 900 Jahre alte Viborger Dom auf geschichtsinteressierte Besucher.

