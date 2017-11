Anzeige : Black Week - eine Woche voller Angebote

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Anja Matschurat

erstellt am 22.Nov.2017 | 15:00 Uhr

In großen Schritten geht es auf Weihnachten zu, und wer ist nicht bereits auf der Suche nach dem passenden Geschenk? Von Montag bis Montag gibt es auf dem Portal weekli täglich neue Angebote und Aktionen mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Spätestens jetzt lohnt es sich mit dem Weihnachtsshopping zu starten.

Online-Shopping: Angebote online sichten

Für alle die sich über die zahlreichen Angebote und Aktionen der Geschäfte informieren möchten, bietet das Portal weekli eine große Auswahl. Es visualisiert die aktuellen Prospekte zahlreicher namhafter Händler - übersichtlich, immer aktuell und nur einen Klick entfernt. Die User können die Händler nach Namen oder Kategorien sortieren. Zu den Black Week-Angeboten geht es hier: Black Week auf weekli.

Woher kommt der Black Friday?

Wie man schon vermutet, kommt die Bezeichnung Black Friday aus Amerika. Hier findet die Schnäppchenjagd immer am Freitag nach Thanksgiving statt. Da sich viele Amerikaner diesen Freitag in ihrer persönlichen Urlaubsplanung als Brückentag genommen haben, wurde dieser Tag sehr gerne zum Shoppen von Weihnachtsgeschenken genutzt. Die Händler haben an diesem Freitag die höchsten Umsätze gemacht. Vor vielen Läden in Amerika bildet sich in der Nacht auf den Black Friday lange Schlangen, bis die Geschäft um 5:00 Uhr morgens öffnen.

Acht Tage lang auf weekli online shoppen

In Deutschland ist es zum Glück noch nicht notwendig, sich die komplette Nacht um die Ohren zu schlagen, um ein Schnäppchen zu ergattern, denn viele Black Friday-Angebote gibt es auch online. Außerdem: Während die Amerikaner sich mit nur zwei Tagen voller toller Schnäppchen begnügen, bietet weekli ganze acht Tage. So kann entspannt geshoppt und nach den besten Black Week-Angeboten Ausschau gehalten werden.