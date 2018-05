Tag der Pflege : Zehn Dinge, die das Arbeiten in der Pflege einzigartig machen

Am heutigen Tag der Pflege steht die Arbeit von Gesundheits- und Krankenpflegern im Fokus: Sie kümmern sich und pflegen andere Menschen gesund. Welche Besonderheiten ihr Beruf birgt:

von Karen Bartel

12. Mai 2018, 04:08 Uhr

1. Sonntagmorgens auf dem Weg zum Frühdienst ist man der König der Straßen - keiner ist sonst unterwegs.

Foto: Pixabay

2. Wenn mal wieder Papierkram ansteht: „Pflegst du schon, oder dokumentierst du noch?“

3. Tschüss, Welt: Dieses Gefühl, wenn man für den nächsten Tag keinen Wecker stellen muss und ausschlafen kann.

4. Jeden Tag trifft man auf Patienten und Angehörige, die alles (besser) wissen, weil sie Dr. Google konsultiert haben...

Foto: sh:z

5. Mindestens einmal in der Nachtschicht klingelt ein Patient: „Entschuldigung, ich wollte nur das Licht anmachen.“

Foto: Imago / Westend61

6. Kugelschreiber und Textmarker vermehren und verringern sich während des Arbeitstags exponentiell - und wenn man dringend einen braucht, ist die Kitteltasche leer.

Foto: Pixabay

7. Ein Vorteil gegenüber allen, die morgens verzweifelt vor dem Kleiderschrank stehen: Man hat nie Probleme bei der Outfitwahl und bequem ist die Arbeitskleidung noch dazu...

Foto: Imago / allefarben-foto

8. ...und bei den vielen Kilometern, die man täglich zurücklegt, sind bequeme Schuhe wahre Lebensretter im Kampf gegen schmerzhafte Blasen.

Foto: Imago / Science Photo Library

9. Welcher Tag ist heute? Manchmal fühlen sich die verschiedenen Schichten so an, als lebe man in unterschiedlichen Zeitzonen.

Foto: Imago / MITO

10. Man freut sich mit jedem Patienten, der wieder gesund nach Hause geht und hofft, dass man ihn nicht wiedersieht.