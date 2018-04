Neues Urlaubskonzept : Zahl der Stellen mit unbegrenztem Urlaub wächst

So viel Urlaub im Jahr nehmen, wie man will - das klingt zunächst wie ein Scherz. Doch dieses Versprechen taucht immer häufiger in Jobangeboten auf. Besonders junge Start-ups werben mit dem Beschäftigungskonzept.

von dpa

27. April 2018, 11:56 Uhr

Vertrauensarbeitszeit ist Berufstätigen ein Begriff. Vertrauensurlaub hingegen ist noch relativ unbekannt - obwohl es ihn immer öfter gibt. Das zeigt eine Analyse der Online-Plattform Joblift, die etwa 14 Millionen Stellenanzeigen aus den vergangenen 24 Monaten ausgewertet hat.

Mehr als 130 Arbeitgeber werben demnach damit, dass ihre Angestellten theoretisch unbegrenzt Urlaub nehmen können. Allein in den vergangenen zwölf Monaten fand sich der Hinweis auf diese neue Art des Urlaubs in 335 Stellenanzeigen, innerhalb eines Jahres hat sich ihre Zahl damit mehr als verdoppelt. 43 Prozent dieser Inserate stammen von Start-ups.