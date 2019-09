Anzeige: Fachschule Wirtschaft : Staatlich geprüfter Betriebswirt, Fachrichtung Wirtschaftsinformatik: Alle Infos zur Weiterbildung

Ab 2020 bieten das Berufsbildungszentrum (BBZ) Schleswig und die Theodor-Litt-Schule (TLS) Neumünster die Weiterbildung an. Alle wichtigen Infos in der Übersicht.

Avatar_shz von shz.de

10. September 2019, 10:06 Uhr

Was beinhaltet die Weiterbildung und welche Vorteile bietet sie?

Wirtschaftsinformatiker optimieren mit ihren Kenntnissen die IT-Unterstützung wirtschaftlicher Prozesse in Unternehmen. So vereinen sie zwei Welten: Die Informatik und die Betriebswirtschaftslehre. Die Fachschule Wirtschaft lehrt aktuelle Programmiersprachen. Außerdem werden wirtschaftliche Grundlagen vermittelt und man lernt, wie betriebswirtschaftliche Prozesse in Software-Systemen abgebildet werden. Dabei ist der Unterricht sehr anwendungsorientiert – Selbstständiges Arbeit sowie Übungen und Projekte mit realen Problemstellungen aus der Berufswelt gehören zum Unterricht dazu, um eine optimale Vorbereitung auf den weiteren Berufsweg zu schaffen. Damit nicht genug: Mit der bei der Fachschule Wirtschaft erworbenen Fachhochschulreife können die Absolventen an allen Fachhochschulen in Deutschland ein Studium jeder Fachrichtung aufnehmen.



Welche Abschlüsse und Zertifikate können erlangt werden?

Staatlich geprüfte Betriebswirtin bzw. Staatlich geprüfter Betriebswirt - Wirtschaftsinformatik

Erwerb der vollen Fachhochschulreife

mögliche Zertifikate: CISCO-Zertifikat, SAP®, IHK-Ausbildereignungsprüfung, Projektmanagement



Wie ist die Ausbildung gestaltet?

Drejährige schulische Ausbildung im Teilzeitunterricht

Blended-Learning: Unterricht in Präsenzveranstaltungen und virtuellen Klassenräumen

E-Learning: selbstständiges Lernen ohne Zeit- und Raumvorgabe

Projektarbeit mit der Möglichkeit zur Teilnahme an einem Existenzgründerwettbewerb

Unterricht in den allgemeinbildenden Fächern Deutsch/ Kommunikation, Englisch und Wirtschaftsmathematik



Was sind die Zugangsvoraussetzungen?

Schulische Voraussetzung: Mittlerer Schulabschluss oder ein anderer gleichwertiger mittlerer Bildungsabschluss.

Berufliche Voraussetzung: Abgeschlossene Berufsausbildung (Sofern die Ausbildung nicht im Bereich Wirtschaft/ Verwaltung/Informatik abgeschlossen wurde, ist eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit in diesem Bereich nachzuweisen.)



Welche Perspektiven werden erworben?

Zugang zu interessanten Arbeitsplätzen mit mehr Verantwortung

bessere Verdienstmöglichkeiten

einfacherer Weg in die Selbständigkeit

man kann die einjährige Berufsoberschule besuchen, dort ist der Erwerb der fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife (Abitur) möglich

man nimmt ein Studium an einer Fachhochschule auf



Was ist noch wichtig?

Man zahlt kein Schulgeld. Das Beziehen von Aufstiegsbafög ist möglich

Schulgeld. Das Beziehen von Aufstiegsbafög ist möglich Unterrichtseinheiten können gegebenenfalls an einer Hochschule als Creditpoints / Leistungspunkte anerkannt werden

Die Weiterbildung erfolgt am BBZ Schleswig (Landesteil Schleswig) in Kooperation mit der Theodor-Litt-Schule Neumünster (Landesteil Holstein)



Wer hilft bei weiteren Fragen weiter?

Anmeldungen sind ab sofort bis zum 15. Januar 2020 möglich. Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Suthoff (04621/9660-0) in Schleswig oder Frau Ziervogel (04321/94249-10) in Neumünster zur Verfügung. Bewerbungsformulare finden Die unter: wirtschaftsinformatik-sh.de