Anzeige : Das erwartet die Besucher beim Tag der beruflichen Bildung am BBZ Schleswig

Am Dienstag, den 19. November, findet in der Zeit von 8 bis 13 Uhr im Berufsbildungszentrum Schleswig der diesjährige Tag der beruflichen Bildung statt.

Avatar_shz von shz.de

05. November 2019, 08:11 Uhr

Schleswig | Das BBZ Schleswig öffnet am 29. November alle Türen weit, damit Besucher den Schulalltag, das umfangreiche Bildungsangebot und die Menschen kennenlernen können, die das BBZ Schleswig seit mehr als 175 Jahren so erfolgreich gemacht haben. Von mehr als 30 externen Partnern wird das BBZ an diesem Tag unterstützt.

Der Tag will den Schülerinnen und Schülern aus unserer Region helfen, sich über ihren weiteren beruflichen oder schulischen Werdegang klar zu werden. Sie sollen den Wert einer qualifizierten Berufsausbildung oder weiterführenden Schulbildung erkennen und zugleich einsehen, dass heute für den beruflichen Erfolg lebenslanges Lernen unverzichtbar ist. Schulleiterin Kirsten Lemke

Alle Schülerinnen und Schülern, die im kommenden oder übernächsten Jahr ihren Schulabschluss im Kreis Schleswig-Flensburg erreichen, wurden daher eingeladen. Ca. 1.000 Jugendliche von elf Schulen sind bereits angemeldet. Der Tag ist aber auch für alle Interessierten offen. Auch für die neue Fachschule Wirtschaft (Abschluss: staatlich geprüfter Betriebswirt) wird es ein Beratungsangebot geben.

Weiterlesen: Neue Weiterbildungsmöglichkeit in Schleswig und Neumünster: Wirtschaftsinformatik

Weiterlesen: Staatlich geprüfter Betriebswirt, Fachrichtung Wirtschaftsinformatik: Alle Infos zur Weiterbildung

Programm im Überblick: Das bietet der Tag der beruflichen Bildung am BBZ Schleswig