Anzeige: Vater pcs GmbH : Wie der Berufseinstieg zum Erfolg wird

Beim Career Starter Day können sich Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Berufsunerfahrene und Berufserfahrene zur Berufswahl und ihren individuellen Potentialen beraten lassen.

Avatar_shz von shz.de

18. Dezember 2021, 00:01 Uhr

Viele Schulabgänger*innen stehen nach der Schule vor der Entscheidung: Praktikum, Ausbildung, Schule, Gap Year, FSJ, Work and Travel, Au Pair, FÖJ, BFD oder IJFD? Die Auswahl an Möglichkeiten ist mindestens genauso groß wie die Unsicherheit, was das Richtige sein kann.

Aktuelle Erhebungen belegen, dass ca. ⅓ der Studienanfänger*innen die Hochschule ohne Abschluss verlassen.1 Im Bereich Ausbildung verhält es sich ähnlich – dort brechen ca. ¼ der Auszubildenden ihre Ausbildung ab.2 Die hier nicht erfasste Dunkelziffer liegt allerdings viel höher. Dabei kostet jeder Studien- oder Ausbildungsabbrecher nicht nur den Staat, sondern auch den Studierenden oder Auszubildenden und die Eltern viel Zeit, Geld und Nerven. Zudem ist ein Abbruch für das Selbstbewusstsein junger Menschen nicht förderlich und kann unter anderem zu massiven Zukunftsängsten führen.

Eine Lösungsmöglichkeit bietet die individuelle Karriereplanung auf Basis beruflicher Eignungsdiagnostik. Ziel dieser Berufsorientierung ist ein optimaler Person-Job-Fit, der sich auch positiv auf die psychische Gesundheit der zukünftigen Arbeitnehmer*innen von morgen auswirkt. Denn: Wer sich seinem Job gewachsen und sich in seinem Umfeld sicher fühlt, lebt gesünder.

Leevke Draack

Genau diesen Aspekt greift das Unternehmen Vater pcs GmbH in seinem Coaching Career Starter auf. Mit dem sogenannten Career Starter Day bietet das Unternehmen im Rahmen der kompetenzorientierten Karriereberatung sowohl Berufsanfängern als auch Berufserfahrenen die Chance, die passende Ausbildung, das passende Studium oder den passenden Beruf auf Basis individueller Potentiale herauszufinden und sich außerdem professionell persönlich weiterzuentwickeln.

Das Coaching umfasst dabei einen ganzen Tag und heißt deshalb „Career Starter Day“. Ein Career Starter Day besteht aus drei Bausteinen, die darauf abzielen, einen optimalen Ausbildungs-, Studiums- und/oder Job-Fit zu ermitteln:

Know yourself. Beginne mit Dir selbst: Durch strukturierte Interviews und wissenschaftlich anerkannte Testverfahren wird ein klares Persönlichkeitsprofil mit Charaktereigenschaften, Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen herausgearbeitet, um darauf aufbauend den passenden Beruf zu finden. Activate your ressources. Aktiviere die Stärke in Dir: Mithilfe des ressourcenaktivierenden Coachings werden körperliche und psychische Ressourcen gestärkt, um Problemlöseansätze für Stress- und Belastungssituationen im Berufsleben Ad hoc abrufen zu können. Diese Kenntnisse lassen sich zudem auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Empower your career. Nutze Deine Chance: Auf Basis der durchgeführten Potentialanalyse werden die Profile der Coachees mit verschiedenen Ausbildungs-, Studien und Jobmöglichkeiten abgeglichen und anhand dieser Ergebnisse konkrete Berufsempfehlungen ausgesprochen.

Das Coaching Career Starter richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende sowie Studierende als auch an junge Berufstätige und Berufserfahrene, die sich beruflich umorientieren oder weiterentwickeln möchten. Career Starter bietet einen Mehrwert für diejenigen, die mehr über sich selbst und ihre Potenziale erfahren möchten.

Leevke Draack

Annika Roßkamp: „Als Psychologin & Career Coach weiß ich, worauf es bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung ankommt und kann meine Coachees mit einem ganzheitlichen Blick beraten und betreuen. Unterstützend arbeite ich mit ausgewählten wissenschaftlich anerkannten Testverfahren, die mir die Erstellung umfassender Profile meiner Coachees ermöglichen. Diese Ganzheitlichkeit bei unserem Career Starter Day hebt uns von anderen Berufs- und Karriereberatungen am Markt ab.“

Kontakt Lerne Deine Zukunft kennen und

vereinbare einen Termin zu Deinem

Career Starter Day! Vater pcs GmbH



Annika Roßkamp, Psychologin & Career Coach Tel. 0431 – 3800 74 – 21 E-Mail: arosskamp@vater-gruppe.de Web: www.vater-personal.de/karriereberatung-coaching/career-starter/

1https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/studienabbruch-ein-drittel-der-studenten-bricht-das-studium-ab-15815287.html

2https://de.statista.com/statistik/daten/studie/257419/umfrage/vertragsloesungen-bei-berufsausbildungen-in-deutschland/