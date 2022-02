Job-Protokoll : Was macht eigentlich eine Paketzustellerin?

Oft reichen wenige Klicks und ein neues Produkt ist auf dem Weg zu uns. Was für uns so einfach ist, wird für Paketzustellerin Jennifer Barber zu einem vollgepackten Arbeitstag - mit Herausforderungen.

Kleidung, Schuhe, Sportartikel, Möbel: Ist gibt kaum etwas, dass sich die Leute nicht liefern lassen. Für Zustelldienste hat das gerade während der Einschränkungen in der Corona-Pandemie für Rekordmengen an zugestellten Paketen gesorgt. Was das für den Berufsalltag einer Paketzustellerin bedeutet, erzählt Jennifer Barber im Job-Protokoll. Mein Weg in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.