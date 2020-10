Anzeige : Vom Warenkatalog zum Bürozauberbuch: 100 Jahre Jacob Erichsen

1920 – 2020: die Geschichte von Jacob Erichsen Jacob Erichsen war einer der ersten in der Branche, der den technischen Fortschritt für die moderne Büroausstattung erkannte und erfolgreich in die Praxis umsetzte. In den 1920/30er Jahren stattete er viele Büros mit der Triumph Standard 12 aus. Durch sehr eigenwillige und zukunftsorientierte Aussagen sowie innovative Maßnahmen im Bereich der Bürotechnik machte sich Jacob Erichsen einen Namen weit über die Grenzen des Stadt- und Landkreises Flensburg hinaus. Archiv Jacob Erichsen Das Schreibwarengeschäft der Firma Jacob Erichsen, in den 1940er-Jahren noch in der Nikolaistraße, war bei den Flensburgern unter dem Namen „Jacob Triumph“ bekannt – in Anlehnung an die Triumph-Schreibmaschinen. Wie etliche andere Flensburger Betriebe muss die Firma während des Krieges ohne den erfahrenen Firmeninhaber sowie das männliche Stammpersonal zurecht kommen. Mariechen, die Frau des Kaufmanns Hans Erichsen (Sohn von Jacob Erichsen), führt das Geschäft selbst unter schwierigsten Bedingungen umsichtig weiter. 1945 übernimmt ihr Mann wieder die Leitung. Heute, 100 Jahre nach Firmengründung, ist das Unternehmen in der Lise-Meitner-Straße 26 ansässig und beschäftigt viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.