Anzeige: Vertell mol wat : Fleischerei Röthel: Klasse statt Masse

Die Fleischerei Röthel in Steinfeld punktet mit Bodenständigkeit und Qualitätsanspruch.

Julia Voigt

24. November 2021, 00:01 Uhr

Es ist ein wenig wie nach Hause kommen. Es riecht nach Kaffee, nach Röstkartoffeln und gebratenem Speck. Die kleine, feine Fleischerei Röthel in Steinfeld in Angeln tut gut. Denn wer Qualität aus alter Tradition und mit Sachverstand gefertigt sucht, der ist bei André Röthel genau richtig.

Aus einem ehemaligen Supermarkt im Herzen der Gemeinde entstand nach einer kompletten Renovierung und einem rundum Umbau vor einem Jahr eine Fleischerei mit allem was dazugehört. „Es gab einige Herausforderungen zu überwinden“, erzählt Inhaber André Röthel. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein gemütlicher Verkaufsraum lädt nicht nur zum Klönschnack sondern auch zum Sitzenbleiben ein. Gute Hausmannskost nach Omas Rezepten gibt es à la carte und als wechselndes Tagesgericht.

Bis zu zehn Gäste finden im Innenbereich Platz und an warmen Tagen bekommen bis zu 14 Gerne-Esser einen Stuhl in der Sonne.

Ob Wurst- oder Fleischwaren – bei André Röthel wird alles im Haus und mit klassischen Produktionsmaschinen verarbeitet. So bekommt man hier noch echte, frische Wiener Würstchen, geräucherten Schinken & Co. Außerdem ist das ganze Jahr mit Fleisch aus der Fleischerei Röthel Grillsaison.

Für alle Produkte gilt: „So wenig Konservierungs- und Zusatzstoffe wie möglich, soviel wie nötig“. Tüten und Fertigprodukte sucht man in der Fleischerei Röthel ohnehin vergeblich, denn für das Team kommt nur Frisches auf den Tisch. Mit viel Liebe bereiten sie täglich verschiedene Beilagen & Salate für ihre Kunden frisch zu. Auch Grillgemüse und mehr finden sich in der Auslage. Sämtliche Saucen, Dressing und Gewürze mischt man hier noch selbst an. Die Renner sind das Wienerschnitzel (Kalbsfleisch) made by Sandra. Je nach Obst-Saison wird Marmelade eingekocht. Wer den „guten Geschmack“ einlagern möchte, der bekommt Produkte der Fleischerei Röthel auch in Konserven und Gläsern geliefert.

Besonders jetzt in der Adventszeit schenken die Beiden ihren Kunden Zeit. „Wir bereiten nach Wunsch komplette Menüs in Kisten vor“, erklärt André Röthel. Inklusive Kochanleitung kann man sich so das Warten in der Supermarktschlange sparen. Auch ein Partyserviceangebot mit warmen und kalten Speisen gehört zum Portfolio. Nach Bedarf werden Geschirr und Bierzapfanlage gleich mitverliehen. Wichtig ist Herrn Röthel, dass möglichst alle Produkte aus der Region stammen und mit den meisten Lieferanten ist man schon per „Du“. „Klasse statt Masse“ lautet daher die Firmenphilosophie von André Röthel.

Zur Fleischerei Röthel gehört ein „Tante Emma“- Laden, wie es ihn sonst kaum noch gibt. Ob zuhause die Packung Zucker, das Mehl fehlt oder die Naschischublade leer ist – die Fleischerei Röthel hat es. Ebenso frisch gebackene Brötchen für den Frühstückstisch bekommt man hier. Auch Getränke, Wein und eine kleine Auswahl an Spirituosen füllen die Regale.

Ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis, ein guter Service und freundliche Beratung hat man sich in der Fleischerei Röthel von Anfang an auf die Fahnen geschrieben.

Geöffnet ist die Fleischerei Röthel an der Dorfstraße 12 in Steinfeld Dienstag bis Samstag von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr. Frühstück ab 9 Uhr. Warme Küche von 11.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr. Montag ist Ruhetag. Kostenfreie Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Geplant ist in Kürze ein Online-Shop. Telefonisch erreichbar ist das Team unter 04641/98 79 777.