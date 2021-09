Anzeige: JOBS.sh : „Vertell mol wat“ – wir bringen Ihr Unternehmen vor die Kamera

Was macht Ihren Betrieb aus und warum sind Sie ein guter Arbeitgeber? „Vertell mol wat" stellt die verschiedensten Unternehmen in den Fokus. So funktioniert das neue Videoformat.

Schleswig-Holstein | Warum sind Sie ein guter und attraktiver Arbeitgeber und warum ist Ihr Team das Beste? „Vertell mol wat“ ist ein neues Video-Format vom Jobportal von JOBS.sh, dem Stellenportal für Schleswig-Holstein, mit dem wir Ihr Unternehmen in den Fokus rücken. Sei es der Beruf der Bürokauffrau oder der klassische Handwerker – jeder kann sich darunter etwas vorstellen. Aber wie genau sieht der Beruf in Ihrem Unternehmen aus? In dem von uns produzierten Video können Sie sowohl Nachwuchs gewinnen als auch Außenstehenden zeigen, wie Sie arbeiten, indem Sie exklusive und persönliche Einblicke bieten, die über eine einfache Stellenanzeige hinausgehen.

Reporterin vor Ort: Das bieten wir Ihnen

Unsere Reporterin Sandra schaut Ihnen und den MitarbeiterInnen einen Tag lang über die Schulter. Gemeinsam mit unserem Videoteam bietet sie authentische Einblicke in den Berufsalltag Ihres Unternehmens. Sandra übernimmt für einen Tag die Rolle der Praktikantin in Ihrem Betrieb und begleitet eine oder zwei ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das entstandene Video wird in einem redaktionellen Beitrag auf shz.de veröffentlicht. Innerhalb des Artikels wird auf Ihre Webseite oder auf Ihr JOBS.sh Profil verlinkt. Zudem stehen Ihnen im Anschluss diverse Werbemittel wie Social Media und digitale Werbung auf shz.de für das Recruiting zur Verfügung. Ihnen werden sämtliche Rechte für eine räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzung eingeräumt.

Was Sie noch wissen sollten

Dieses neue Videoformat steht Betrieben jeder Größe aus ganz Schleswig-Holstein zur Verfügung. Was macht Sie einzigartig? Und was sind Ihre Vorteile als Arbeitgeber? Wir zeigen es mit Bildern und Text. Und keine Angst: Menschen, die noch keine Erfahrung vor der Kamera haben, werden durch die Moderation in einem Gespräch geführt. Beispiele für ein solches Videoformat finden sie hier.

Vertell mol wat auf einen Blick

Das bieten wir: Wir begleiten Sie einen Tag lang mit Kamera und Reporterin Online PR-Artikel auf shz.de mit eingebettetem Video (ca 2:30 Minuten)

prominente Teaser-Platzierung auf der shz.de-Startseite (24 Stunden)

Platzierung im Bereich „Beruf und Karriere"

Exklusives Branding mit Ihren Werbemittel

diverse weitere Inklusiv- und Dienstleistungen Wo? Überall in Schleswig-Holstein Einmaliger Preis: 1.990 € Zusatzleistungen (gegen Aufpreis) Video zusätzlicher Berufsfelder

Drohnenaufnahmen

Standardisiertes Halfpage Ad auf shz.de

Facebook-/ Instagram Ads

Sponsored Post in den Sozialen Medien