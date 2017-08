Nach der Schule : Übersicht: Jobmessen in Schleswig-Holstein

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Wer nach der Schule einen Ausbildungsplatz sucht, sich über das Studium informieren möchte oder erst einmal unverbindlich mit regionalen Betrieben und Unternehmen in Kontakt treten will, kann sich auf den zahlreichen Jobmessen in Schleswig-Holstein umsehen. Hier ist eine Übersicht über die diversen Messen.

8. und 9. September: Junge Messe in Norderstedt (Kultur- und Veranstaltungszentrum TriBühne Norderstedt)

15. September: Jobmesse Windcareer auf der Messe Husum Wind

16. September: Regionale Ausbildungsmesse „Starter“ in Kaltenkirchen (Gemeinschaftsschule am Marschweg)

19. September: BiZ-Nacht in Bad Oldesloe (Berliner Ring 8-10)

22. September: Lehrstellenrallye der IHK Flensburg, Geschäftsstelle Nordfriesland, in Husum

22. September: Nacht der Bewerber in Kappeln (Schleswiger Volksbank, Mühlenstraße)

22. und 23. September: Bildungsmesse „getBizzy“ in Meldorf (BBZ Dithmarschen)

26. September: Eltern- und Schülertag für die Berufswahl „parentum“ in Kiel (IHK, Bergstraße)

29. September: AzubIZ in Itzehoe (rbz Steinburg) -> hier gibt es weitere Infos.

29. September: Nacht der Bewerber in Niebüll (VR-Bank)

29. September: Lehrstellenrallye der IHK Flensburg in Schleswig

7. Oktober: Berufsbildungsmesse in Bad Bramstedt (Gemeinschaftsschule Auenland)

11. Oktober: Ausbildungsrallye der IHK zu Lübeck

12. Oktober: Eltern- und Schülertag für die Berufswahl „parentum“ in Lübeck (media docks-business & conference center)

25. Oktober: Firmenkontakttag an der Fachhochschule Kiel

4. und 5. November: Jobmesse Kiel (Mercedes Süverkrüp, Wittland)

11. November: Eltern- und Schülertag für die Berufswahl „parentum“ in Itzehoe (Sophie-Scholl-Gymnasium)

29. November: Karrieretag 2017 „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ (Audimax auf dem BioMedTec Wissenschaftscampus Lübeck)

von Julia Gohde

erstellt am 20.Aug.2017 | 04:12 Uhr