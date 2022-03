Eigenanzeige : Traumausbildung finden und bei den Freunden bleiben - Dein Ausbildungsplatz bei dir um die Ecke

Nicht jeder will nach dem Schulabschluss unbedingt weit wegziehen. Das regionale Jobportal JOBS.sh hilft bei der Suche nach Ausbildungsplätzen vor Ort.

Avatar_shz von shz.de

10. März 2022, 00:01 Uhr

Mit dem Schulabschluss stehen auch dieses Jahr wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein vor der Entscheidung darüber, wie es denn nun weitergehen soll: Studium oder Ausbildung? Umziehen oder erstmal zu Hause bleiben? Viele fürchten sich davor, dass der Anfang des neuen Lebensabschnittes auch das Ende von vielem bedeuten wird, was ihnen wichtig ist: Zeit mit der Familie und Freunden, die Mitgliedschaft im heimischen Sportverein oder auch einfach die Möglichkeit, sich die teure Miete zu sparen, indem man bei der Familie wohnen bleibt. Doch Neuanfang heißt nicht gleich, dass man komplett bei Null anfangen muss.

Den Ausbildungsplatz um die Ecke finden

Der Schlüssel zu jeder Entscheidung lautet natürlich: Rundum gut informiert sein! Dabei hilft das Portal JOBS.sh mit einem aktuellen Überblick über freie Ausbildungsplätze in Schleswig-Holstein. Wer will da noch an eine Uni irgendwo im „tiefen Süden“, wenn man auch eine Traumausbildung in heimatlichen Gefilden bekommen kann?

JOBS.sh gibt angehenden Azubis einen Überblick darüber, welche Ausbildungsstellen es bei ihnen vor der Haustür gibt. Als größtes regionales Stellenportal des Landes steht es jungen Menschen als kompetenter Helfer zur Seite, um die sprichwörtliche Nadel im großen Angebots-Heuhaufen zu finden. Unternehmensprofile mit einer Beschreibung des Tätigkeitsspektrums und der Benefits für Mitarbeiter geben den Nutzern wertvolle Einblicke in die Unternehmen vor Ort. In Videoportraits stellen die Unternehmen sich und ihre ausgeschriebenen Stellen vor, sodass Bewerberinnen einen authentischen Einblick bekommen.

Mit dem Suchagenten immer auf dem Laufenden bleiben

Damit man keine Chance verpasst, informiert JOBS.sh die Nutzer sofort, wenn ein neues Angebot hereinkommt, das passend sein könnte. Dann muss man nur noch die Anzeige aufrufen, die Bewerbung abschicken und Daumen drücken, bis die Rückmeldung vom Unternehmen kommt.

Sollte sich nicht gleich etwas Passendes finden, ist das kein Grund zu verzagen: JOBS.sh wird 24/7 aktualisiert. Ist jetzt noch nicht das Richtige dabei, kann schon im nächsten Moment der Traum-Ausbildungsplatz dabei sein.

Für jede Lebenslage gewappnet sein

Die Entscheidung für die eine Ausbildung fällt noch schwer? Dann ist vielleicht ein Praktikum das Richtige, um erstmal in das eine oder andere Unternehmen hinein zu schnuppern. Auch für diejenigen, die sich einfach ein wenig dazuverdienen wollen, hilft JOBS.sh mit einer großen Auswahl an Nebenjobs in Schleswig-Holstein weiter.