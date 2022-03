Anzeige für Unternehmen : Sie möchten in der Zeitung stehen? Wir machen es möglich

Ein Artikel über Ihren Betrieb auf shz.de, auf Facebook präsent sein, oder Ihr Unternehmen im Video zeigen – so können Sie den Lesern von shz.de einen spannenden Einblick in Ihren Betrieb geben.

27. März 2022, 00:00 Uhr

Sind Sie auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die wissen, was sie wollen? Oder haben Sie vielleicht gerade erst ein Geschäft eröffnet und wollen Ihr Angebot in der Region bewerben? Sind Sie bereits länger aktiv, aber möchten Ihre Leistungen gerne bei potenziellen Kunden bekannter machen? Oder möchten Sie anderen vielleicht vom Jubiläum oder Generationenwechsel in Ihrem Unternehmen erzählen?

Hier finden Sie zahlreiche Beispiele für PR-Artikel auf shz.de

All diese Themen – und noch unzählige mehr – lassen sich in einem Online-PR-Artikel auf shz.de kommunizieren. Wir schreiben auf, was Sie den Schleswig-Holsteinern erzählen möchten! Unsere Content Marketing Redaktion erstellt im Austausch mit Ihnen den Artikel und lässt Sie dabei auch selbst zu Wort kommen – und zwar mit Zitaten, die sofort ins Auge springen:

Durch den PR-Artikel auf shz.de kann ich nicht nur mein Unternehmen viel detaillierter darstellen, als es in jedem anderen Anzeigenformat möglich wäre. Ich kann hier auch mal frei nach Schnauze reden und den Lesern einen O-Ton davon geben, wie hier bei uns so der Umgangston ist. Max Mustermann

Videos im Artikel einbinden

Wir können auch Bewegtbild! Gerne reichern wir unsere PR-Artikel multimedial an. Sollte eine größere Kampagne samt individuellem Videodreh für Sie interessant sein, kommt unser hauseigenes Videoteam gerne zu Ihnen, um unseren Lesern einen authentischen Einblick hinter die Kulissen Ihres Unternehmens zu gewähren. Aber auch, wenn Sie bereits ein Imagevideo vorliegen haben, bauen wir dieses gern in unsere Artikel ein – ihr Unternehmensfilm ist schließlich zu schade, um ausschließlich auf Ihrer Website aufzutauchen, oder nicht?

Interaktive Elemente - Facebook-Beiträge, Kontaktformulare und vieles mehr

Sie wollen mehr Aufmerksamkeit für Ihre Social Media-Kanäle? Gerne binden wir auch Facebook- oder Instagram-Beiträge als klickbares Element in unsere PR-Artikel ein, die den Leser direkt auf Ihr Unternehmensprofil weiterleiten.

Auch Formulare können zum PR-Artikel dazugebucht werden – damit Interessenten direkt Ihre Kontaktdaten für Sie hinterlassen können. Vom einfachen Kontaktformular über Multiple-Choice-Elemente mit Fragen an die Leser bis hin zu Gewinnspielformularen ist hier alles möglich.

Sie wollen den Lesern direkt im Artikel zeigen, wo Ihr Unternehmen anzutreffen ist? Eine eingebundene Google Karte macht es möglich.

Am Ende des Artikels platzieren wir standardmäßig eine Kontaktbox, in der Leser Ihre Kontaktdaten sowie einen Link zu Ihrer Website finden.