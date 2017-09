Krank durch Stress : Rückenschmerzen sind mitunter psychisch bedingt

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

erstellt am 10.Sep.2017

Vielen Menschen schmerzt der Rücken. Doch welche Ursache haben die Schmerzen? Stress, Ängste, Ärger im Beruf - all das kann Rückenschmerzen auslösen. Betroffene sollten solche Faktoren in Betracht ziehen, wenn sie sogenannte nicht-spezifische Kreuzschmerzen haben, die also nicht auf eine organische Ursache wie eine Entzündung zurückgehen.

Autogenes Training und progressive Muskelentspannung können helfen.

Wie angespannt jemand ist, beeinflusst demnach auch den Erfolg einer Therapie. Das erklärt die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC). Stress lässt sich häufig durch Entspannungstechniken eindämmen. Prof. Bernd Kladny, Generalsekretär der DGOOC, empfiehlt autogenes Training oder auch die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson. „Manche Menschen wissen gar nicht, was sie machen sollen, wenn man ihnen sagt „Lass mal locker“. Ihnen kann die Progressive Muskelentspannung helfen, An- und Entspannung wieder unterscheiden zu lernen.

Was hilft, ist individuell unterschiedlich.

Nicht jedem liegen allerdings solche Entspannungstechniken. „Es gibt Menschen, die erholen sich viel besser beim Joggen oder Radfahren“, sagt der Orthopäde Bernd Kladny. Das müsse letztlich jeder selbst für sich herausfinden. Wichtig sei, dass der Patient vom Behandelten zum Handelnden wird. Stellt sich heraus, dass jemand psychische Probleme hat, die er nicht selbst lösen kann, sollte im Zweifel ein Psychiater oder Psychotherapeut hinzugezogen werden.