Gut zu wissen : Regionaler Feiertag: Wo haben Arbeitnehmer frei?

Ob Weltfrauentag, Fronleichnam oder Allerheiligen: Nicht alle Feiertage in Deutschland gelten bundesweit. Bei der Frage, wer an dem Tag frei hat, kommt es auf einen ganz bestimmten Faktor an.

Steht ein regionaler Feiertag vor der Tür, stellt sich besonders in Zeiten des mobilen Arbeitens die Frage: Wer hat an dem Tag frei und muss nicht arbeiten? „Es gilt das Territorialprinzip“, sagt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh. Entscheidend ist daher weder der eigene Wohnsitz noch der Standort des Arbeitgebers. „Es kommt viel...

