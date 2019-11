Eigenanzeige : Regional, online, einfach: Mit JOBS.sh nach Jobs suchen und Top-Arbeitgeber finden

JOBS.sh ist die Jobbörse für den echten Norden: Hier finden sich freie Stellen in ganz Schleswig-Holstein. Traumjob garantiert! Egal ob Festanstellung, Nebenjob, Praktikum oder Ausbildungsstelle – hier wird jeder fündig.

von Karen Bartel

23. November 2019, 00:01 Uhr

Es gibt viele Gründe, einen Job zu suchen: Man möchte sich beruflich weiterentwickeln, ist gerade mit der Ausbildung oder dem Studium fertig, möchte sich neu orientieren oder nach einer Pause wieder einsteigen. Doch wo fängt man an mit der Suche? Hilfe bieten Online-Jobportale, welche die Stellenanzeigen von Unternehmen aus den verschiedensten Branchen bündeln. Dort gibt es Angebote für jedes Karrierelevel und jede Berufsgruppe. Für viele Arbeitnehmer ist besonders ein Faktor ausschlaggebend bei der Jobsuche: der Arbeitsort. Auf JOBS.sh finden sich potentielle Arbeitgeber, die tief in der Region Schleswig-Holstein verwurzelt sind. Auf der regionalen Online-Jobbörse veröffentlichen Unternehmen täglich neue Stellenausschreibungen aus vielfältigen Fachbereichen. Für die regionale Jobsuche ist JOBS.sh der richtige Partner!

Adobe Stock/JOBS.sh

JOBS.sh: mit einem Klick zum Traumjob

Bewerben war noch nie so einfach und schnell wie heute. Die meisten Unternehmen möchten Bewerbungen heute am liebsten digital zugeschickt bekommen. JOBS.sh bietet durch einen einfachen Klick auf „Jetzt bewerben“ in der jeweiligen Stellenanzeige die Möglichkeit, sich direkt über das Portal auf die ausgeschriebenen Stellenanzeigen zu bewerben. Einfach die benötigten Dokumente wie Lebenslauf, Anschreiben und Referenzen hochladen und die Online-Bewerbung mit einem Mausklick abschicken. Fertig! Dann heißt es nur noch: Daumen drücken und abwarten.

Unternehmen, die die Bewerbung lieber über die eigenen digitale Karriereseite laufen lassen möchten, können dies natürlich auch tun. In diesem Fall wird einfach von JOBS.sh auf die Webseite des Kunden verlinkt. Auch die klassische Bewerbung in Papierform inklusive Anschreiben, gedrucktem Lebenslauf und Zeugniskopien in seiner Bewerbungsmappen hat heute noch seine Fans – auch wenn diese mit der Digitalisierung weniger geworden sind.

Top Arbeitgeber und Jobs in der Lieblingsstadt finden

Das Stellenportal ist jetzt noch intuitiver und einfacher zu bedienen. Wer nach einem neuen Job sucht, kann die Angebote auf Basis seiner Wünsche und Vorstellungen filtern. JOBS.sh berücksichtigt sowohl den Wunschstandort als auch die Branche bzw. Berufskategorie. Sie reichen von Handwerk, Medizin, Immobilien, Öffentlicher Dienst, Marketing, IT, Logistik und Finanzen bis hin zu Verwaltung, Einkauf und Ingenieurwesen. Auch nach weiteren Faktoren kann zwischen den Jobangeboten gewählt werden. Wer beispielsweise einen Beruf in Teilzeit sucht, kann den entsprechenden Filter mit einem Klick aktivieren.

sh:z

Suchagent: Jobs per E-Mail zugeschickt bekommen

Wem das noch nicht bequem und einfach genug ist, der kann seinen Suchagenten beauftragen. Das Prinzip ist einfach: Man gibt in der Suche einen Begriff ein wie „Vertrieb“ und sucht beispielsweise in der Stadt Schleswig mit einem Umkreis von 30 Kilometern. Sobald ein neuer, relevanter Job im Portal veröffentlicht wird, der diesen Kriterien entspricht, erhält der Jobsuchende eine Information darüber an die E-Mail-Adresse, mit der er sich kostenlos für die Funktion Suchagent angemeldet hat.

Wer sich die Unternehmen vor seiner Bewerbung genauer ansehen möchte, findet im Reiter „Arbeitgeber finden“ weitere Informationen, Stellenausschreibungen und relevante Links zu den großen und kleinen Arbeitgebern im Land zwischen den Meeren.

Sie sind Arbeitgeber in der Region und auf der Suche nach neuen Mitarbeitern?

Mit JOBS.sh als Partner gestalten wir die regionale Personalsuche so einfach wie möglich für Sie und bieten Ihrem Unternehmen eine Plattform für Ihre Stellenangebote. Finden Sie durch regionale Präsenz Ihre Mitarbeiter von morgen. Wir beraten Sie gerne persönlich: Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0461 808 2040 oder per E-Mail an info@jobs.sh. Weitere Informationen finden Sie hier.

