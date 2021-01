Anzeige: Jobs um die Ecke : Raus aus der Komfortzone: JOBS.sh gibt kräftigen Rückenwind in Richtung Traumjob

Im ganzen Norden suchen spannende Arbeitgeber Personal. JOBS.sh als regionales Stellenportal erleichtert den Schritt zu neuen Ufern deutlich.

27. Januar 2021, 00:00 Uhr

„Das Glück liegt vor der Tür“, so lautet eine bekannte Redewendung. Und die hat es in sich, denn während Millionen Arbeitnehmer täglich durchschnittlich rund 50 Kilometer zu ihrer Arbeit pendeln, befinden sich oft hochattraktive Unternehmen direkt vor der eigenen Haustür.

So auch in Schleswig-Holstein – hier sind spannende Arbeitgeber ansässig, mit denen der Spagat zwischen einem anspruchsvollen Job und einem guten Ausgleich im privaten Lebensumfeld leicht fällt. Einen Überblick über die vielfältigen Branchen, Arbeitgeber und vakanten Stellen im „Land zwischen den Meeren“ verschafft dabei JOBS.sh als größtes, regionales Stellenportal.

Traumjob angeln und zu neuen Ufern segeln

Da das Stellenportal intuitiv zu bedienen ist, können JOBS.sh-Erprobte mit Fug und Recht behaupten: Schnell und unkompliziert ploppen plötzlich ungeahnte Jobmöglichkeiten auf! Arbeitssuchende können sich direkt über das Portal bewerben, sparen sich so unnötige Bürokratie und behalten den Überblick. Mit einem Klick werden Dokumente hochgeladen, Online-Bewerbungen gespeichert und zum Wunschzeitpunkt abgeschickt. Wie ein digitaler Assistent steht JOBS.sh Bewerbern im Arbeitsmarkt-Dschungel zur Seite.

Jobs für jedes Level

Anspruchsvoll? „Wer suchet, der findet“: Ob Festanstellung, Ausbildungsstelle, ein Nebenjob oder ein Praktikum – im Land zwischen den Meeren gibt es nicht nur viel Sand und Wind, sondern auch Stellenangebote für jedes Karrierelevel.

Frische Köpfchen werden zum Beispiel im Bereich Windenergie im Kreis Nordfriesland gesucht, dynamische Fachkräfte aus dem medizinischen und sozialen Sektor oder auch die verschiedensten Fachkräfte haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt an der Flensburger Förde oder in Neumünster.

Um nur ein Gefühl für die Vielfalt der Möglichkeiten zu bekommen: Aktuell zeigt JOBS.sh knapp 750 Jobs in Flensburg und Neumünster und im direkten städtischen Umkreis an. Bleibt also nur noch die Aufgabe, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Doch auch dabei lässt das Stellenportal Bewerber nicht im Stich.

Zurücklehnen, denn der Suchagent macht die Arbeit

Wer benachrichtigt werden möchte, wenn ein spannender Job auf dem Portal ausgeschrieben wird, nutzt am besten den kostenlosen, digitalen Suchagenten auf JOBS.sh. Dabei wird in der Suche zum Beispiel der Begriff „Marketing“ eingegeben und der Standort Pinneberg mit einem Umkreis von 20 Kilometern ausgewählt. Die Nutzer erhalten dann sofort eine Information per E-Mail, sobald zu diesen Suchkriterien etwas Passendes auf JOBS.sh veröffentlicht wurde. Dann heißt es: Schnell in die Tasten hauen, um unter den ersten Bewerbern zu sein.

Screenshot JOBS.sh

Kleiner Tipp: Falls heute noch nicht der passende Job dabei sein sollte, kann es morgen schon ganz anders aussehen, denn die Datenbanken und Stellenanzeigen werden laufend aktualisiert.

Unternehmen unter die Lupe nehmen

Wer sich eine Firma vor der Bewerbung oder generell noch einmal genauer ansehen möchte, findet unter dem Reiter „Arbeitgeber entdecken“ Informationen über die Unternehmensgröße, weitere Stellenausschreibungen und relevante Links, die direkt zur Unternehmenswebseite führen.

Neugierig? Um die Ecke warten tausende Jobs: