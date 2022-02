Anzeige : POHL-Gruppe wächst und schafft sichere Arbeitsplätze in Lübeck, Scharbeutz und Ostholstein

Schleswig-Holsteins führendes Unternehmen für Energiesysteme und Infrastrukturbau hat sich an der Ostseeküste von Fehmarn bis Lübeck etabliert. Im Straßen- und Tiefbau entstehen attraktive Jobs mit Perspektive.

von Julia Gohde

19. Februar 2022, 00:00 Uhr

Ostholstein | Man sieht sie überall. Am Lübecker Holstentor, auf den Straßen von Timmendorf und Scharbeutz und in der Mittagszeit auch mal parkend bei einer Fischbrötchenbude – die rot-orangen Busse mit dem Schriftzug „POHL“. Denn: Es gibt viel zu tun. Dass das Team der POHL-Gruppe gute Arbeit leistet, hat sich längst herumgesprochen, auch in Ostholstein. Viele namhafte Unternehmen wie die Stadtwerke Lübeck, die Energieversorger Westnetz und TraveNetz und der Zweckverband Ostholstein setzen auf die Leistungen der POHL-Gruppe. Das Familienunternehmen schreibt seine Erfolgsgeschichte fort und etabliert sich im Raum Ostholstein. Für Menschen, die im Tief-, Infrastruktur- und Straßenbau tätig sind oder es in Zukunft sein möchten, bedeutet das gute Karrierechancen. Auch Quereinsteiger (m/w/d) sind willkommen.

Das folgende Video gibt einen Einblick hinter die Kulissen. Mitarbeiter erzählen von ihrer täglichen Arbeit und verraten auch, wen sie sich als zukünftige Kollegen in ihrem Team wünschen (m/w/d).

Kurze Arbeitswege, neueste Ausstattung und viel Sicherheit

Mit der Etablierung in Ostholstein macht die POHL-Gruppe, die schon in Hohenwestedt, Schleswig, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern verankert ist, den nächsten großen Schritt. Viele langfristige Aufträge in der Region geben nicht nur dem Unternehmen Sicherheit, sondern auch seinen Angestellten. Gemeinsam geht es voran. Nicht zuletzt, weil die beiden Geschäftsführer Hannes und Paul Willi Pohl wissen, wie wichtig es ist in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Die Fahrzeuge und Maschinen, die das Team täglich nutzt, sind immer auf dem neuesten Stand. Schließlich soll die Arbeit auch Spaß machen. Dass man bei der Kleidung von Engelbert & Strauss nicht spart, ist selbstverständlich. Neu ist außerdem ein Angestellter für Arbeitssicherheit, der sich darum kümmert, dass die Baustellen sicher sind.

Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind und lange bei uns bleiben. Hannes Pohl, Geschäftsführer der POHL-Gruppe

POHL-Campus: Eigenes Fort- und Weiterbildungszentrum

Das wachsende Team darf sich außerdem über kurze Arbeitswege freuen – ein Umstand, der in der Branche nicht selbstverständlich ist. „Das Personal in Ostholstein wird sehr regional eingesetzt. Wenn sie an dem Standort arbeiten, arbeiten sie auch dort. Wir haben spannende Projekte und ein sehr gutes Betriebsklima“, weiß Geschäftsführer Hannes Pohl. Stellt er einen neuen Mitarbeiter (m/w/d) ein, dann mit der Absicht, diese Person bis zur Rente zu beschäftigen: „Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind und lange bei uns bleiben. Darum legen wir viel Wert auf ihre Ausbildung, etwa an unserem Campus in Hohenwestedt.“ Den POHL-Campus hat das Bauunternehmen 2020 für die praktische und theoretische Lehre errichtet. Technisch hochmodern ausgestattet, bietet das hauseigene Schulungszentrum viel Platz für die interne Aus- und Weiterbildung.

Wer gut drauf ist, teamfähig, loyal, handwerklich geschickt und zuverlässig, ist herzlich willkommen. Hannes Pohl, Geschäftsführer der POHL-Gruppe

Wer in Lübeck oder Scharbeutz bei der POHL-Gruppe anheuern möchte, hat u. a. als Steinsetzer, Werkpolier, Baumaschinenführer, Tief-, Kanal-, Rohrleitungs- oder Straßenbauer (m/w/d) die besten Voraussetzungen – und es gibt noch viele weitere Stellen. Auch Berufseinsteiger, duale Studierende, Azubis und Quereinsteiger dürfen sich gerne melden. „Wer gut drauf ist, teamfähig, loyal, handwerklich geschickt und zuverlässig, ist herzlich willkommen“, fasst Hannes Pohl zusammen. Unter www.gruppe-pohl.de/karriere/stellenangebote finden sich alle aktuellen Jobangebote. Reinschauen lohnt sich. Polier Jens Timmerberg bringt es auf den Punkt: „In dem Laden kann man richtig Karriere machen.“

POHL-Gruppe: Kontakt und Stellenangeboten

POHL-Gruppe

Lerchenfeld 12-14

24594 Hohenwestedt

Telefon: 04871 700-0

E-Mail: info@gruppe-pohl.de

Stellausschreibungen: www.gruppe-pohl.de/karriere/stellenangebote