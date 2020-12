Anzeige: Aktuell Steuerberatungsteam : Peter Bölle sucht Steuerberater und Fachangestellte (m/w/d): Stelle mit großen Karrierechancen

Steuerberater Peter Bölle sucht Verstärkung für seine Kanzlei in Maasbüll bei Flensburg – auch einen Partner, mit dem er sein Geschäft weiterführen will.

von Julia Gohde

14. Dezember 2020, 00:00 Uhr

Maasbüll bei Flensburg | Wenn im Büro von Peter Bölle in Maasbüll bei Flensburg das Telefon klingelt, dann ist es gut möglich, dass ein Arzt am anderen Ende der Leitung ist, der Peter Bölle um Rat fragen möchte. Ein Austausch unter Fachkollegen kann man vielleicht mutmaßen, ein komplizierter Fall, bei dem eine Zweitmeinung gefragt ist. Tatsächlich beraten Peter Bölle und sein Team regelmäßig Ärztinnen und Ärzte – allerdings nicht in medizinischer Hinsicht. Denn Peter Bölle ist Steuerberater. Er hat vor etwas mehr als 25 Jahren eine eigene Kanzlei eröffnet, das Aktuell Steuerberatungsteam. Jetzt sucht Bölle weitere Verstärkung: einen Steuerberater bzw. -fachwirt sowie einen Steuerfachangestellten (m/w/d) – und das mit hervorragenden Karriereaussichten.

Interessante Mandanten und langjährige Zusammenarbeit

„Manchmal bekommt man tatsächlich eine Kiste mit losen Zetteln auf den Schreibtisch gestellt, die in Ordnung gebracht werden müssen, auch wenn das meiste heute digital läuft“ lacht Peter Bölle, der sich mit seinem Team um die Finanz- und Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und viele andere Services für seine Klienten kümmert, darunter viele Mediziner. „80 Prozent der Ärzte haben gar keine Lust auf Buchhaltung, weil sie noch bis spät in die Nacht Patientenberichte schreiben. Die schaffen ihre Buchhaltung schlichtweg nicht“, erläutert der empathische Diplom-Kaufmann und -Betriebswirt. Auch Geschäftsführer von Software-Firmen und Maschinenfabriken sowie kleinere Betriebe gehören zu seinen langjährigen Mandanten. „Wenn ein kleinerer Kunde kommt, hat der die gleichen Rechte wie die Großen“, erläutert Bölle einen der Grundsätze seiner Aktuell Steuerberatungsgesellschaft. „Meistens kümmern wir uns aber um größere Mandate“, verrät Bölle.

Moderne technische Ausstattung und familiärer Umgang im Team

In der Bahnhofstraße 20-22 in Maasbüll arbeitet ein zehnköpfiges Team aus Steuerberatern, -fachwirten und -fachangestellten sowie Azubis unter dem Dach der Aktuell Steuerberatungsgesellschaft.

Wir sind modern ausgestattet, haben großzügige Räumlichkeiten und sind technisch auf dem neuesten Stand. Steuerberater Peter Bölle, Gründer von Aktuell Steuerberatungsteam GmbH.

Das Team arbeitet mit dem Steuerprogramm DATEV – eine Kompetenz, die Bölle auch bei den zu besetzenden Stellen wichtig ist, die er gerade ausgeschrieben hat: aktuell-team.de/karriere.

Den Umgang in der Kanzlei unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschreibt Bölle als familiär und offen. Flache Hierarchien und Bodenständigkeit sind für den Chef selbstverständlich. Auch eine Kleiderordnung sucht man in Bölles Kanzlei vergebens: In Anzug und Krawatte oder Kostüm läuft hier niemand herum, wie man es aus vielen anderen Steuerbüros kennt. Der Chef selbst trägt am liebsten Hemd und Pullover.

Jahr

Erfolgreich seit 25 Jahren

Peter Bölle ist seit 25 Jahren im Geschäft. Er hat das Aktuell Steuerberatungsteam im Jahr 1995 gegründet. Davor war er als Bank­kauf­mann und Ge­schäfts­führer eines Maschinen­bau­un­tern­eh­mens tätig. Wie wichtig es ist, immer flexibel zu bleiben, weiß er aus eigener Erfahrung. „Flexibel zu sein gehört heute zum Beruf dazu“, erklärt Bölle. Und das ist das Aktuell Steuerberatungsteam, sowohl intern als auch im Ungang mit den Klienten. „Für die Angestellten zum Beispiel finden wir immer Lösungen, wenn Familie und Beruf in Einklang zu bringen sind.“ Eine gewisse Flexibilität erwartet Bölle aber auch von seinem Team, etwa wenn ein Klient beruflich stark eingespannt ist. „Dann muss man halt auch mal abends ran und sich mit dem Mandanten treffen“, sagt Bölle pragmatisch. Er kennt das Geschäft und gibt seine Erfahrungen gerne weiter.

Geschäftspartner gesucht

Den Steuerberater/ Steuerfachwirt (m/w/d), den Bölle einstellen würde, sucht er mit dem Ziel, diesen mittelfristig zu seinem Partner zu machen, um mit ihm oder ihr das Geschäft weiterzuführen – eine große Gelegenheit für junge Berater mit steuerrechtlichem und betriebswirtschaftlichem Know-how. Und auch der Steuerfachangestellte (m/w/d), der derzeit gesucht wird, kann von den Benefits des Aktuell Steuerberatungsteam profitieren: eine attraktive Vergütung, ein modernes Arbeitsumfeld sowie eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur. Der Arbeitgeber übenimmt Kosten für Weiterbildungen, um zum Beispiel Fachkompetenzen im speziellen Fachbereich der Steuerberatung für Ärzte aufzubauen.

„Die Bewerber sollten gute Fachkenntnisse, Allgemeinwissen und Offenheit gegenüber anderen Menschen mitbringen. Und vor allem: Spaß bei der Arbeit in einem Steuerbüro!“ Bölle und sein Team sind stolz auf ihre guten, interessanten und langjährigen Mandate, die die Kanzlei erfolgreich pflegt.

Wer sich mit den Werten des Aktuell Steuerberatungsteam identifizieren kann, fachlich qualifiziert ist und Lust hat, Peter Bölle und sein Team kennenzulernen, der findet hier die ausgeschriebenen Stellen sowie die Kontaktdaten zum Steuerbüro:

Kontakt Aktuell Steuerberatungsteam, Maasbüll

AKTUELL GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Bahnhofstr. 20-22

24975 Maasbüll

Telefon: +49 4634 - 93190

E-Mail: info@aktuell-team.de

Stellenausschreibungen: aktuell-team.de/karriere