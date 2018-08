Jetzt bewerben : Neue Studiengänge für Ingenieure, Manager und Forstwirte

Etliche Universitäten in Deutschland bieten für das kommende Semester wieder neue und zukunftsorientierte Studiengänge an. Wer sich für eines der Fächer interessiert, sollte sich zeitnah entscheiden. An den meisten Unis ist Mitte September Bewerbungsschluss.

von dpa

14. August 2018, 11:03 Uhr

Neuer Master für Forstwirte in Eberswalde

An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde startet zum Wintersemester ein neuer Master für angehende Forstwirte . Der englischsprachige Studiengang «Forestry System Transformation» soll auf Veränderungen in der Forstwirtschaft etwa mit Blick auf den Klimawandel vorbereiten, informiert die staatliche Hochschule. Studierende entwickeln Wege für eine Waldnutzung, die ökologisch und ökonomisch nachhaltig vertretbar ist. Bachelorabsolventen der Forstwirtschaft sowie verwandter Fächer können sich noch bis zum 5. September bewerben .

Neuer Ingenieur-Bachelor in Freiburg

Ein neuer Bachelorstudiengang für angehende Ingenieure startet im Wintersemester an der Universität Freiburg . Interessierte können dort das Fach Nachhaltige Technische Systeme belegen. Der Studiengang verknüpft die Entwicklung technischer Systeme mit Fragen zur Nachhaltigkeit sowie ökologischen Aspekten. Er vermittelt der Universität zufolge in Vorlesungen, Praktika und Seminaren die Grundlagen und Methoden der Ingenieurwissenschaften. Eine Rolle spielen Inhalte aus den Bereichen Physik, Werkstoff-, Verfahrens- und System-Technik, Mathematik, Elektronik, Chemie sowie Gesellschaft und Technik. Der Studiengang dauert sechs Semester und ist zulassungsfrei. Interessierte können sich ab sofort einschreiben.

Neuer Masterstudiengang Gebäudephysik

Die Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) und die Hochschule Rosenheim (HSRo) bieten zum Wintersemester einen neuen Masterstudiengang in Gebäudephysik an. Schwerpunkt des Studiums ist das nachhaltige Bauen unter energetischen sowie akustischen Gesichtspunkten, informieren die staatlichen Hochschulen. Das Angebot richtet sich an Absolventen der Studienrichtungen Bauphysik, Klimaengineering, Energie- und Gebäudetechnologie, Holzbau- und Ausbau, Innenausbau oder einer verwandten Ingenieursdisziplin. Das Studium dauert drei Semester. Ein Studienbeginn ist im Sommer und im Winter möglich. Für das Wintersemester können Interessierte sich noch bis zum 15. September am Standort Stuttgart bewerben.

Management in der Industrie lernen: Fernstudium startet in Berlin

Ein neuer Fernstudiengang startet am 1. Oktober an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin: Der berufsbegleitende Master «Industrial Engineering und Management» richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Unternehmen. Sie können bei dem Weiterbildungsprogramm zwischen vier Schwerpunkten wählen: Führung, Industrial Management, Technisches Management und Produktion. Ziel ist es, Studierende in fünf Semestern auf komplexe Situationen im Managementbereich vorzubereiten - dabei geht es um die gesamte Bandbreite der Unternehmensprozesse in der produzierenden Industrie. Der Studiengang ist kostenpflichtig - pro Semester wird eine Gebühr von 2250 Euro erhoben. Insgesamt kostet das fünfsemestrige Studium 11 250 Euro. Bewerbungen sind noch bis zum 15. September möglich.

Fernstudium Financial Engineering - Bewerbungen bis 31. August

Am Fernstudienzentrum der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) startet ein neuer Masterstudiengang: Financial Engineering . Für das Wintersemester 2018/2019 gibt es noch freie Plätze, teilt die TUK mit. Der weiterbildende, englischsprachige Fernstudiengang vermittelt in sechs Semestern Wissen aus den Bereichen Versicherungs- und Finanzmathematik. So geht es etwa um die Ökonomie des Bankwesens, finanzielle Entscheidungen sowie Berechnungsmethoden im Finanzwesen. Der Master kostet 1990 Euro sowie 101 Euro Sozialgebühr pro Semester. Hinzu kommt eine einmalige Prüfungsgebühr von 500 Euro. Interessierte mit Berufserfahrung können sich noch bis zum 31. August bewerben.

In Bremen startet der neue Master Romanistik International

Zum Wintersemester startet an der Universität Bremen der neue Master-Studiengang Romanistik International. Er dauert vier Semester, gelehrt wird weitgehend auf Französisch oder Spanisch. Zudem ist im dritten Semester ein Auslandssemester integriert. Absolventen sollen später in der Wissenschaft und Weiterbildung, in Bildungseinrichtungen, internationalen Organisationen, Medien sowie als Übersetzer Arbeit finden. Eine Bewerbung für den zulassungsfreien Studiengang ist noch bis zum 15. September möglich.

Bachelor für Elektromobilität startet in Magdeburg

Ein neuer Bachelor zum Thema Elektromobilität startet zum Wintersemester in Magdeburg. An der Otto-von-Guericke Universität wird in sechs Semestern Wissen aus der Elektro- und Informationstechnik sowie dem Maschinenbau vermittelt. Außerdem geht es um Grundlagen der Energiespeicherung, Wirkungsgradaspekte sowie die Netzanbindung von E-Fahrzeugen. Absolventen sollen in der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Vertrieb und Management arbeiten können. Bewerbungen für den zulassungsfreien Studiengang sind bis zum 15. September möglich.