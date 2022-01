Schiffbau : MV Werften: Kurzfristige Lösungen für zwei Standorte

Niemand konnte vom vorläufigen Insolvenzverwalter der MV Werften nur positive Nachrichten erwarten. Nach der Info-Veranstaltung für die Mitarbeiter bleibt zumindest die Hoffnung auf Erhalt der Standorte.

Der vorläufige Insolvenzverwalter der MV Werften, Christoph Morgen, hat sich zuversichtlich gezeigt, für die Standorte in Stralsund und Bremerhaven kurzfristig Lösungen präsentieren zu können. Bereits im März oder April könnten neue Eigentümer vorgestellt werden, sagte Morgen am Mittwoch in Wismar. Zuvor wurden die Mitarbeiter an allen Standorten über ...

