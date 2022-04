Fachkräftemangel : Maschinenbau sucht Auszubildende: Noch viele freie Stellen

Die Babyboomer gehen nach und nach in Rente, nur wenige junge Leute kommen nach: Deutschlands Maschinenbauer beobachten einen Trend, der Grund zur Sorge bietet. Mehr als die Hälfte der Plätze im aktuellen Ausbildungsjahr sind noch unbesetzt.

Deutschlands Maschinenbauer sorgen sich um die Fachkräfte von morgen. Im aktuellen Ausbildungsjahr, das am 1. Oktober 2021 startete, sind noch rund 53.000 von mehr als 80.000 angebotenen Ausbildungsplätzen in maschinenbaurelevanten Berufen unbesetzt, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilt. Diese bereits seit einiger Zeit andauernde Entwickl...

