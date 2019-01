Anzeige: Azubis gesucht : Kreativ, kontaktfreudig und kommunikativ: Medienkaufleute Digital und Print

Auch die früheren Verlagskaufleute haben mit dem rasanten Wandel ihrer Branche eine neue Berufsbezeichnung erhalten. Sie heißen nun Medienkaufmann und Medienkauffrau Digital und Print. Damit wird verdeutlicht, dass sich die Ausbildung längst nicht mehr auf Zeitungen, Zeitschriften und Bücher beschränkt, sondern mehr und mehr auch die digitale Welt beinhaltet. Wer sich dafür entscheidet, arbeitet in einem zukunftsträchtigen Trend-Beruf mit guten Aufstiegschancen. Kommunikationsfreude ist eine Grundvoraussetzung für Medienkaufleute. Sie arbeiten in der Regel in der Anzeigenabteilung oder im Vertrieb, haben sehr viel mit Kunden zu tun. Während der Ausbildungszeit lernen die Berufsanfänger jedoch die ganze Bandbreite von Marketing über Controlling bis hin zur Redaktion kennen. „Wir suchen Praktiker, die sich tatkräftig engagieren und kommunikationsstark sind“, sagt Mahelia Schuschel, Personalleiterin beim Pinneberger A. Beig-Verlag. Organisationstalent und Flexibilität sind ebenfalls wichtig. In einem Verlag ist kein Arbeitstag wie der andere, zudem sind Wechsel der Tätigkeit und des Arbeitsplatzes innerhalb des Betriebs immer möglich. Durch den Wandel der Verlage zu Medienhäuser ist eine breite Produktpalette entstanden. Medienkaufleute müssen sich mit Print-Produkten wie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften auskennen und auch Wissen in den Bereichen der neuen Medien wie CD, DVD, Online-Sites und Handy-Content erwerben. In Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen sind kaufmännische und redaktionelle Tätigkeiten meist klar getrennt. In Buchverlagen sind Medienkaufleute häufig in Arbeiten des Lektorats und der Autorenwerbung eingebunden. (Mit dpa)