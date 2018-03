Chancen.Wege.Perspektiven. : Jobangebote, Berufstest, Azubi-Interview: den Ausbildungsratgeber für SH jetzt online lesen

Persönliche Azubi-Erfahrungen, Einblicke in verschiedene Ausbildungen und die Branchen Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf 32 Seiten - all das steckt im Ausbildungsratgeber Chance.Wege.Perspektiven von sh:z das medienhaus.

von Matthias Schlicht

26. März 2018, 00:00 Uhr

Die Schule ist bald geschafft? Jetzt geht es darum, wichtige Weichen für die berufliche Zukunft zu stellen! Einige glückliche Schüler haben sich schon für eine Ausbildung entschieden, andere brauchen noch etwas Zeit, um sich zu orientieren. „Was soll aus mir werden?“, steht darum auf dem Titel von „Chancen.Wege.Perspektiven.“, dem Ausbildungsratgeber, der als Sonderbeilage am Freitag, den 23 März, kostenlos allen Tageszeitungs-Ausgaben beilag. Jetzt kann man die 32 Seiten des Hefts auch online lesen. (Einfach auf den Link oder das Bild klicken).

Flexibilität, Offenheit für Neues und lebenslanges Lernen gehören heute mehr denn je zu den Anforderungen der modernen Arbeitswelt. Das zeigt auch das Interview mit drei Auszubildenden, die darin über ihre Ausbildungswahl und ihre Erfahrungen im Berufsleben sprechen. Für zwei der drei ist es nicht ihre erste Ausbildung und allen ist klar: Wir werden auch in Zukunft nicht stillstehen und flexibel sein müssen.

Tatsache ist, dass eine gute Ausbildung in einer Branche, die zu einem passt, auch heute noch die Grundlage für ein erfülltes Arbeitsleben ist. Der Berufsorientierungstest in der Mitte dieses Heftes kann dabei helfen, in der großen Masse der Möglichkeiten den Überblick zu bewahren und erste Anhaltspunkte geben, wohin der berufliche Weg führen könnte. Gut für alle, die noch gar keinen Plan haben oder sich vielleicht zum ersten Mal überhaupt mit diesem Thema befassen.

Was gibt es noch? Natürlich jede Menge Informationen zu Chancen, Wegen und Perspektiven – in spannenden Berufen, innovativen Branchen und zukunftsweisenden Ausbildungen.

Viel Spaß beim Lesen!