Anzeige : In einem Jahr zur Fachkraft: Mit der Krankenpflegehilfe-Ausbildung an der imland Klinik

Derzeit läuft die Bewerbungsfrist für die einjährige Ausbildung, die der perfekte Einstieg in den Pflegeberuf ist.

13. April 2022, 00:01 Uhr

Eine klassische Ausbildung in der Pflege dauert drei Jahre. Die Entscheidung für genau diese Ausbildung fällt jedoch vielen schwer, die sich für diesen Bereich eigentlich interessieren: Vielleicht ist man sich etwa noch nicht sicher, ob die Pflege wirklich das Richtige für einen ist, oder man möchte so schnell wie möglich im Beruf durchstarten und nicht länger als nötig die Schulbank drücken. Für diese Kandidaten ist die neue Ausbildung zur Krankenpflegehilfe, die seit 2020 an der imland Klinik in Rendsburg angeboten wird, genau das Richtige: Hier wird innerhalb eines Jahres ein staatlich anerkannter Abschluss in einem Gesundheitsfachberuf erworben, der sich auch gut als Sprungbrett für eine weiterführende Karriere in der Pflege eignet.

Manuela Scherpe, stellvertretende Leitung der Pflegeschule, erklärt:

Neben dem Praktikum und dem FSJ ist diese einjährige Ausbildung eine weitere Alternative, durch die man einen tollen Einblick in die Arbeit in unserer Klinik bekommen kann. Manuela Scherpe, stellvertretende Leitung der Pflegeschule der imland Klinik

Nach der Ausbildung habe man verschiedenste Möglichkeiten, man könne etwa die dreijährige, generalistische Krankenpflege-Ausbildung obendrauf setzen oder in Voll- oder Teilzeit in den Beruf einsteigen. Gerade auch der Vorteil eines geregelten Einkommens sowie der feste Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr macht die Ausbildung zu einer attraktiven Möglichkeit.

Während Pflegefachkräfte nach ihrer dreijährigen Ausbildung den Pflegeprozess steuern, sind Krankenpflegehelfer*innen diejenigen, die die meiste Zeit direkt am Patienten arbeiten: So unterstützen sie etwa in der Mobilität oder bei der Körperpflege, verteilen Essen, kontrollieren Blutzuckerwerte und verabreichen Medikamente. Dabei sammeln sie in ihrem Arbeitsalltag Informationen über den Gesundheitszustand der Patienten und geben diese an die Pflegefachkraft weiter. Aufgrund dieser Informationen können zum Beispiel Umplanungen der Pflege vorgenommen werden. Krankenpflegehelfer*innen sind demnach ein wichtiges Glied im Pflegeprozess und tragen somit auch Verantwortung für die Patienten, die sie versorgen.

„Unsere Kurse sind bunt gemischt“, berichtet Manuela Scherpe. „Wir haben die, die klassisch nach dem Schulabschluss zu uns kommen, dann haben wir Auszubildende, die erstmal etwas anderes gelernt haben, vielleicht aufgrund ihrer Kinder pausiert haben und jetzt wieder einsteigen wollen ins Berufsleben. Bei diesem Wiedereinstieg denken sich viele dann auch: Wenn nicht jetzt, wann dann!“

Eine dieser Quereinsteigerinnen ist Ulrike Rohwer-Brummann. Die siebenfache Mutter wollte schon seit langem in die Pflege, doch neben der Sorgearbeit für ihre Familie war dafür nie die Gelegenheit. Nun sind ihre Kinder aus dem Haus und sie ergriff 2020 direkt mit Beginn der neuen Ausbildung die Gelegenheit beim Schopfe. Inzwischen ist Ulrike Rohwer-Brummann ausgelernte Pflegehelferin und voll in ihrem Element: „Dieser Job ist einer der schönsten, die man überhaupt machen kann, weil man einfach so viel zurückgeben kann.“

Manuela Scherpe, die als stellvertretende Leiterin der Pflegeschule sowohl mit den Azubis in der dreijährigen als auch in der einjährigen Ausbildung täglich in Kontakt ist, betont: „Auch die einjährige Ausbildung ist sehr wichtig und wertvoll, denn die Krankenpflegehelfer arbeiten nah am Patienten und nehmen dadurch auch viele wichtige Informationen auf. Genau das brauchen wir, um eine gute Pflege machen zu können.“

Mehr Informationen zu den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Ausbildung gibt es auf der Website der imland Klinik. Dort können Interessierte sich auch direkt bewerben.

