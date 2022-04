Anzeige : Hoteljob gesucht? Neueröffnetes Urban Nature in SPO stellt ein

Urban Nature ist mehr als nur eine weitere Hotelmarke. Zur Neueröffnung werden noch tatkräftige Mitarbeiter*innen gesucht.

Avatar_shz von shz.de

29. April 2022, 00:01 Uhr

Seit dem 07. April gibt es mit dem Urban Nature ein neues, aufregendes Hotel in St. Peter-Ording. Hier verschmelzen ein urbanes Lebensgefühl mit der Ruhe der Nordsee-Landschaften. Ein Ort, wo jeder sein kann, wie er will. Heimelig vom Rauschen der Welt abkapseln oder mit offenen Armen neuen Erfahrungen begegnen. Zu sich finden oder das Miteinander zelebrieren.

Für das Urban Nature St. Peter-Ording ist der Recruiting-Prozess aktuell in vollem Gange. Wer Lust auf ein Hotelerlebnis der anderen Art hat und sich schon immer mal die steife Nordseebrise um die Nase wehen lassen wollte, ist hier genau richtig. Come fly with us! Das Urban Nature St. Peter-Ording lädt herzlich dazu ein, das Beste beider Welten kennenzulernen, den eigenen Horizont zu erweitern und die Umlaufbahn im gemeinsamen Urban Nature-Cosmos zu entdecken!

Für folgende Teams sucht das Urban Nature ab sofort Verstärkung

Front Office

Küche

Service / Bar

Wellness / Spa

Technik

Alles Wichtige rund um die Bewerbung findet sich hier.

Arne Nagel

Mitarbeiterwohnungen und WGs ermöglichen einen einfachen Neustart – im Urban Nature Cosmos und in neuen Team. Ob mit dem Rad oder zu Fuß, Arbeit und Strand sind direkt um die Ecke. Das Urban Nature zahlt attraktive Sonn- und Feiertagszuschläge. Als Teil des Onboardings im neuen Job verbringen neue Teammitglieder einen eigenen Aufenthalt mit allem Drum & Dran im Hotel, um alles auch mal selber zu fühlen und erleben.

Als Teil der Hotelgruppe genießt man vergünstigte Urlaubsraten, auch für Familie und Freunde. Das Urban Nature ist Mitglied im Nordsee Kollektiv, sodass Mitarbeiter von Rabatten in der gesamten Region profitieren, wie Vergünstigungen in Restaurants und Hotels des Kollektivs, kostenfreiem Zugang zum eigenen Fitness-Studio (24 Stunden!), Kinogutscheine, und vielem mehr... Mitarbeiter bekommen vergünstige Preise in den F&B Outlets und im Lobby Kiosk. Und wenn die Beine einmal müde werden vom langen Stehen, bekommt man einmal pro Quartal die Möglichkeit zu einer kostenfreien Massage.

Hier zählt der Spaß bei der Arbeit und auch danach, mit monatlichem Staff Clubbing, Feiern, Team Events und sportlichen Möglichkeiten. Zudem kann man sich in der kostenfreien Akademie individuelle und fachlich weiterbilden und Möglichkeiten zum professionellen Coaching wahrnehmen.

Arne Nagel

Zuhause ist, wo die See ist

Das erste Hotel der Marke Urban Nature liegt in St. Peter-Ording an der Nordseeküste. Die flackernden Lichter Helgolands glänzen wie die Skyline von New York in der Ferne, das ewig gleiche Rauschen des Meeres legt sich wie ein sanfter Schleier auf die müden Ohren. Die Extrovertiertheit des Seebads und die raue, in sich gekehrte Schönheit des Meeres finden an diesem Ort zusammen – unique und unconventional, vintage und chic. Die Architektur präsentiert sich erfrischend neu und inspirierend uncommon: Geradlinig mit kunterbunten Akzenten, geschaffen zum Träumen, Feiern und Nachdenken, mit viel Platz für Kreativität, Muße und Selfcare.

In insgesamt 90 Zimmern, davon 14 Suiten, erzeugt das Hotel einen abwechslungsreichen Mix aus Urban Legends und Mother Nature und vereint dabei das Beste aus beiden Welten: Die Convenience der City und die Gelassenheit der Natur. Ziel ist es, die vielfältige Community mit positiven Vibes zu feiern, die Gäste über kreativen Austausch zu Weggefährten zu machen und gleichzeitig zur Hood der Locals zu werden. Fünf Outlets, darunter ein Restaurant, zwei Bars, ein Späti-Kiosk und ein Shop mit allen Essentials sowie eine moderne Spa-Landschaft mit Saunabereich verwandeln das Hotel in eine einzige große Spielwiese. Schon mal durchs Watt gestapft? Im Sturm getanzt? Zu Halligen geschippert? Wie wäre es mit Radfahren, Beachvolleyball, Stand-Up-Paddling, Reiten am Strand? Mit Urban Nature ist nichts unmöglich. It’s your choice – enjoy yourself.

Arne Nagel

Bereit für das Neue?

Pünktlich zur Eröffnung des erstens Hauses der Marke hat sich Urban Nature etwas ganz Besonderes einfallen lassen und den Opening Deal kreiert. Das Angebot gilt ab drei Übernachtungen und beinhaltet neben einem Frühstück von Auntie’s Breaky beziehungsweise vom Kiosk Stuff & Store ein Welcome Treatment, ein Sharing 3-Gang Menü im Restaurant Auntie Clara und die uneingeschränkte Nutzung der Creative Corners und des Self-Care-Clubs. Dazu passend gibt es eine Spa-Tasche, eine Yoga-Matte To-Go und Rent & Refill Cleanwave Waterbottles. Nicht zuletzt sind auch ein Stellplatz in der Tiefgarage sowie die Benutzung des Bike Rooms inklusive.

Der Opening Deal ist ausschließlich zwischen dem 07.04.2022 und dem 26.05.2022 buchbar und kostet ab 200 Euro pro Doppelzimmer und Nacht.

Arne Nagel

Raus aus der Comfort Zone – rein in den Urban Nature Cosmos

Im Urban Nature wird das Leben in allen seinen Farben und Formen gefeiert. Christian Bärwinkel, der neue Hoteldirektor im Urban Nature St. Peter-Ording, erklärt:

„Urban Nature bedeutet für mich eine völlig neue Herangehensweise an das Thema Arbeiten in der Hotelbranche. Die spitze Positionierung und das klare Urban Nature-Konzept bieten Raum für etwas wirklich Neues – sowohl für die Guest-Experience, als auch für die allgemeinen Arbeitsabläufe und täglichen Prozesse auf Mitarbeiterseite. Ich freue mich sehr auf den Aufbau einer starken Urban Nature-Community, bestehend aus Gästen und Mitarbeitern. Sie spiegelt die spannende Mischung aus innovativer Marken– und Mitarbeiterphilosophie wider, verbunden mit einem Lebensgefühl, bei dem Arbeit und Freizeit miteinander im Einklang stehen. So kann ich mich auch endlich am Kitesurfen versuchen – das steht schon lange auf meiner To Do-Liste.“