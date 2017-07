Fit bleiben : Hitze im Büro: 5 coole Tipps für heiße Tage

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfram Kastl 1 von 1

Heiße Tage überstehen Arbeitnehmer im Büro am besten mit guter (Zeit-)Planung. Diese fünf Tipps helfen bei Hitze im Job:

1. Lüften sollte man nur in den frühen Morgenstunden, rät das Institut für Angewandte Arbeitswissenschaft (IfaA). Mittags bleiben die Fenster am besten weitgehend geschlossen - denn so bleibt auch die Hitze draußen.

2. Geistig oder körperlich anstrengende Arbeit verlegt man am besten an den Anfang des Arbeitstags.

3. Ist die Hitze einmal da, geht es vor allem um gute Kühlung. Mit der Klimaanlage sollten es Berufstätige aber nicht übertreiben: Mehr als sechs Grad Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen sind den Angaben nach keine gute Idee. Es drohen Erkältungen oder Kreislaufprobleme.

4. Arbeitnehmer sollten möglichst luftige, atmungsaktive Kleidung tragen.

5. Viel trinken: Zwei bis drei Liter sollten es mindestens sein - und zwar am besten ohne schweißtreibendes Koffein.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 04:27 Uhr